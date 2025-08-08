Bodrum je jedno od najpoznatijih letovališta na Egejskoj obali Turske. Poznat po tirkiznom moru, sunčanim danima i belim kućama razbacanim po brdima, ovaj grad nudi savršen spoj prirodnih lepota i savremenih turističkih sadržaja. U njegovim uskim uličicama osetićete mirise lavande, začina i svežeg mora, dok brojni restorani, taverne i prodavnice stvaraju živahnu i prijatnu atmosferu. Bilo da dolazite zbog odmora na plaži, porodične zabave ili bogatog noćnog života – Bodrum https://www.1agreen.rs/destinacija/turska/ ima ponešto za svakoga.

Torba je mirno i porodično orijentisano letovalište na Egejskoj obali Turske, smešteno svega nekoliko kilometara od užeg centra Bodruma. Iako manji i povučeniji od samog Bodruma, Torba nudi uređene plaže, čisto more i idealne uslove za odmor u mirnijem okruženju, uz zadržanu blizinu svih sadržaja koje nudi jedno od najpoznatijih turističkih mesta u Turskoj.

Upravo u ovom delu nalazi se Vogue Hotel Supreme Bodrum 5* – luksuzan porodični rizort koji kombinuje vrhunski komfor, raznovrsne sadržaje za sve uzraste i bogatu ponudu aktivnosti za decu i odrasle.

Vogue Hotel Supreme Bodrum 5* jedan je od najvećih i najkompletnijih hotelskih kompleksa u regiji, smešten na impresivnoj površini od 400.000 m². Otvoren 2013. godine, a renoviran poslednji put tokom 2022/23. godine, ovaj luksuzni rizort raspolaže sa ukupno 782 smeštajne jedinice, uključujući 52 vile, raspoređene u glavnoj zgradi i bungalovima.

Gostima su na raspolaganju brojni sadržaji: glavni restoran Veranda, čak četiri à la carte restorana (italijanski, turski, azijski i riblji), 10 barova, 4 otvorena bazena, kao i moderno opremljen Spa & wellness centar sa fitnes zonom.

Posebnu pažnju hotel posvećuje najmlađima – tu su luna park, 8D bioskop, dino park, više igrališta i prostrani mini klub od 2.500 m², organizovan po uzrastima, sa pozorištem, plesnom sobom i dečijim restoranom. Pravi hit među decom (ali i odraslima) svakako je Candyland aqua park, sa čak 25 tobogana – 12 za odrasle i 13 za decu.

Vogue Hotel Supreme Bodrum 5* ima prostranu plažu sa svetlim peskom, dužine 650 metara, kao i poseban, privatni deo dug 100 metara, namenjen isključivo gostima smeštenim u vilama. Plažni prostor upotpunjuju i dve platforme za sunčanje, a ležaljke, suncobrani i peškiri su dostupni svim gostima bez doplate.

Sve sobe su opremljene setom za čaj i kafu, centralnim klima uređajem, SAT TV-om, mini barom, besplatnim Wi-Fi internetom, fenom za kosu, sefom, telefonom, kao i papučama i bade-mantilom. Većina soba ima balkon ili terasu, a na upit je moguće besplatno dobiti peglu i dasku za peglanje.

Usluga u hotelu je na bazi Ultra All Inclusive i obuhvata: doručak, kasni doručak, ručak, večeru i noćnu večeru (švedski sto), kao i sva lokalna alkoholna i bezalkoholna pića. Pored glavnog restorana, gostima su na raspolaganju i à la carte restorani, kao i 10 barova, uključujući: Lobby bar, Beach bar, Candyland bar, Cabaret Night Club, Vitamin bar, Exclusive bar, Coffee House i druge. U ponudi su i poslastičarnica (u određenim terminima), užine, sladoled i turske palačinke.

Vogue Hotel Supreme Bodrum 5* raspolaže sa dva glavna otvorena bazena, od kojih jedan ima i deo za decu, zatim bazen sa aqua parkom, mirni bazen bez animacija, kao i zatvoreni bazen. Posebnu atrakciju predstavlja Candyland – dečje carstvo koje uključuje luna park, dino park i brojne zabavne sadržaje za najmlađe.

Od sportskih aktivnosti gostima su na raspolaganju: zumba, tenis, badminton, stoni tenis, mini fudbal, joga, odbojka na plaži, pikado, pilates, gimnastika u vodi i potpuno opremljen fitness centar. U okviru hotelskog koncepta uključeni su i raznovrsni večernji programi, tematske žurke, muzika uživo, kao i različite vrste dnevnih animacija i takmičenja.

Bogato opremljen Spa centar, uređen u orijentalnom stilu, prostire se na površini od 3.000 m² i nudi brojne sadržaje za relaksaciju i regeneraciju, uključujući parno kupatilo, saunu, jacuzzi, tursko kupatilo (hamam) i fitness centar.

Vogue Hotel Supreme Bodrum 5* je smešten u mestu Torba, na oko 8 km od centra Bodruma i približno 27 km od aerodroma Bodrum, što ga čini lako dostupnim i idealno pozicioniranim za miran, ali sadržajan odmor.

Za online rezervacije putem 1 A Travel Green sajta, za paket aranžmane za Tursku, Egipat, Tunis i Siciliju, odobravamo popust u iznosu od 20 evra po odrasloj osobi.

Turistička agencija 1 A Travel Green u svojoj ponudi ima i direktne čarter letove iz Niša ka Tunisu (aerodrom u Monastiru), i to dva puta nedeljno – sredom i subotom.

