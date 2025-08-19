Koliko novca je dovoljno staviti u kovertu za svadbu?

Sezona svadbi je uveliko u jeku i odavno je izašlo iz mode da se mladencima kupuju televizori, šporeti, kompleti za ručavanje, itd. U moderno vreme na svadbu se kao poklon nosi koverta.

Večita dilema je koliko novca je dovoljno staviti u kovertu kada se ide na svadbu. Upravo to bila je tema korisnika društvenih mreža.

- Je li i dalje 50 evra minimalac za svadbe ili je sad skočilo na 75 evra? - upitao je jedan korisnik društvene mreže X.

Njegova poruka se šerovala i na drugim društvenim mrežama.

Koliko novca je dovoljno staviti u kovertu? Foto: Shutterstock

- Odavno je 100 evra i to ako ideš sam - navodi se u jednom od komentara.

Pojedini su navodili da je i 100 evra malo.

- Republički prosek je 100 evra, za Beograd je 200 - glasi jedan od komentara.

Anketa Koliko novca nije sramota staviti u kovertu za svadbu? 100 evra 48.28% Ili 100 evra za dva člana porodice 34.48% 75 evra 10.34% 50 evra 6.9%