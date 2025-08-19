Večita dilema je koliko novca je dovoljno staviti u kovertu kada se ide na svadbu
Koliko novca je dovoljno staviti u kovertu kada se ide na svadbu? Odgovori će vas šokirati: 100 evra je prosek, ako ste gost u Beogradu cifra ide i do 200 evra!
Sezona svadbi je uveliko u jeku i odavno je izašlo iz mode da se mladencima kupuju televizori, šporeti, kompleti za ručavanje, itd. U moderno vreme na svadbu se kao poklon nosi koverta.
Večita dilema je koliko novca je dovoljno staviti u kovertu kada se ide na svadbu. Upravo to bila je tema korisnika društvenih mreža.
- Je li i dalje 50 evra minimalac za svadbe ili je sad skočilo na 75 evra? - upitao je jedan korisnik društvene mreže X.
Njegova poruka se šerovala i na drugim društvenim mrežama.
Koliko novca je dovoljno staviti u kovertu? Foto: Shutterstock
- Odavno je 100 evra i to ako ideš sam - navodi se u jednom od komentara.
Pojedini su navodili da je i 100 evra malo.
- Republički prosek je 100 evra, za Beograd je 200 - glasi jedan od komentara.
