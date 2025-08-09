Slušaj vest

Mnogi vlasnici koji izdaju apartmane i sobe susreću se sa brojnim problemima, poseban problem su gosti koji smeštaj ostave u katastrofalnom stanju!

Neprijatno iskustvo nedavno je imala Dragana iz Budve, koja je smeštaj zatekla u užasnom stanju. Smeća je bilo na sve strane, stvari su bile pobacane po podu, a čak je polomljen i sto.

- Gosti su nam ostavili takav apartman da mi je došlo bilo da plačem kad sam ušla. Ovo se ne dešava često, ali ipak se desi. Mi porodično kada negde odsednemo, obavezno volimo da ostavimo sve za nama onako kako smo i našli, odnosno bar približno tome jer naravno soba koja se koristila nikad ne može da izgleda kao soba kako se zatekne. No ipak, trudimo se da bude približno tome i da prosto domaćini ne pomisle da su imali neke neuredne ljude koji kući žive u ko zna kakvom haosu, ako ovakav haos ostavljaju u tuđoj kući - ispričala je Dragana.

Gosti ostavili haos u smeštaju Foto: Printscreen Tiktok/ dragana_cvijet_iz_kamena

Snimak haosa koji je zatekla objavila je na svom Tiktok nalogu.

- Gosti kada dođu u Budvu često imaju primedbe kako na domaćine, tako i na smeštaj i skloni su da nađu 101 zamerku, čak i kod smeštaja koji je skroz u redu. Mi smo nedavno imali goste koji su ostavili apartman ovakav za sobom. Blago rečeno, bili smo u šoku. Mi znamo da je izdavanje hleb sa sedam kora, iako svi misle da ljudi koji izdaju smeštaj žive lagodno i da je to sve super, vama gosti uđu, vi im dajete ključ, oni vama novac, ali to je daleko od toga - navela je ona i dodala:

- Što je još gore, oni su tu bili nekoliko dana i delimično su živeli u ovakvom apartmanu dok nisu otišli. Ja se uvek zapitam iz kakvih kuća, porodica i domova dolaze ljudi koji ostavljaju ovakav smeštaj.

1/5 Vidi galeriju Gosti su ostavili apartman u katastrofalnom stanju Foto: Printscreen Tiktok/ dragana_cvijet_iz_kamena

Dragana smatra da se takvim ponašanjem šalju dve poruke.

- Da ne poštuju vas kao domaćina, da ne poštuju vaš smeštaj i generalno da misle da su ovo kupili, da ako su platili, prosto mogu da unište. A druga poruka je da dolaze iz kuće koja ne ceni ničiji trud, rad i ne gaji očigledno prave vrednosti. I baš me zanima da li biste vi kao domaćin ovakve goste zadržali u apartmanu i rekli im da izbace smeće, da plate polomljeni sto ili biste ih pustili da odu. Sve se sredi i svaka šteta je nadoknadiva i Bogu hvala samo da je glava na ramenima i da smo svi zdravi, no ipak vas zaboli kad neko uništava vaš trud, rad i znoj i ono što gajite i za što se vaša porodica trudi decenijama. Ja ću se i dalje truditi da i za mene u smještajima ostaje sve kako treba - zaključila je ona.