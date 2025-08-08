Slušaj vest

Donald Tramp svojim objavama ne prestaje da šokira svet, a ovaj put udario je na farmaceutsku industriju protiv koje je sada očigledno spreman da upotrebi sva raspoloživa sredstva. Tramp u pismima koja je uputio na adrese čak 17 farmaceutskih kompanija, zahteva od njih da snize cene lekova koji se prodaju u SAD ili će se, kako kaže, suočiti sa kaznenim merama.

Foto: Kurir Televizija

Tramp je na svojoj društvenoj mreži objavio sva pisma upućena između ostalih i rukovodiocima kompanija Merk, Novartis, Fajzer, AstraZeneka, Novo Nordisk i Sanofi, te im dao rok do 29. septembra.

O tome da li će ova odluka američkog predsednika imati uticaj i na Srbiju, za Kurir televiziju objasnili su profesor doktor Valentina Arsić Arsenijević sa Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, doktor Aleksandar Stojanović, direktor Do zdravlja "Palilula" i Đorđe Predić, farmaceut.

- Tramp pokušava da bude popularan i da zagovara teme koje će kod građana biti pozitivno ocenjene. Kada god se govori o zdravlju, to je najosetljivija tema za svakoga pa i za glasače u SAD-u. Ono što Tramp nije rekao je da je četvrti uzrok smrtnosti svih građana neumereno korišćenje lekova - kaže Arsić Arsenijević.

Ona objašnjava da se treba založiti za to da se upotreba lekova redukuje i da se zabrani upotreba lekova koji se nazivaju imuniziciona sredstva kod zdravih pacijenata. To je po njoj zloupotreba etike, farmacije i medicine.

- Kada imate ogromne količine novca, tu prestaje etika, razum i primarna želja da se ne naškodi pacijentu, već se ide samo za profitom - kaže Arsić Arsenijević.

Foto: Kurir Televizija

Stojanović kaže da Tramp pokušava da na početku mandata uradi što više stvari koje bi mu privukle simpatije glasača, ali veruje i da on neće uspeti u svojoj borbi sa farmaceutskom industrijom:

- Farmaceutske kompanije su mnogo jače od Trampa. Ogroman kapital, imate razne mafije, droga, prostitucija, cigarete, ali farmaceutska je najjača. Imaju toliko novca da mogu da kupe bilo koga, pa i Trampa. Ja sam radio za jednu kuću koja je jedna od 10 najjačih svetskih kuća, kada pacijenti dođu u bolnicu oni ne traže jeftin lek, već onaj koji će im pomoći - kaže Stojanović.

Stojanović objašnjava i da se pacijenti vezuju za navike prilikom uzimanja terapije, pa često neće uzeti zamenu za neki lek ukoliko je tableta drugačije boje od onoga na šta su navikli.

- Nekontrolisana potrošnja lekova kod ljudi koji nisu edukovani o tome kako se troše lekovi je problem. U Srbiji postoji sindrom dobrog lečenja, ali ljudi vole da se leče na svoj način. Većina ljudi pije lek samo kada je potrebno, pogotovo kasno, a drugi samo kada osete potrebu za lekom. Ostali piju kada hoće, pa dolazimo do situacije da lekovi ne deluju - kaže Stojanović.

Foto: Kurir Televizija

Predić kaže da cena leka ne sme da zavisi od geopolitičke situacije, već od terapijskog efekta.

- Čovek dolazi i kod lekara i kod farmaceuta za pomoć. Ja uvek gledam najjeftiniji da bude, najefikasniji, što manje. Međutim, ova nova generacija lanaca apoteka traži profit - kaže Predić.

On navodi da se pacijenti okreću novijim lancima apoteka zato što tamo dobijaju kartice lojalnosti koje im smanjuju račun, dok kod starih apotekara dobijaju stučnu, istinsku pomoć.

- Zavisi od leka da li su skupi. Lek nije skup, ali dijatetski aparat je stvar izbora, a oni su mnogo skuplji od lekova. Vi na leku imate 12% zarade, a da dijatetici 35% ili 50%, koliko hoćete - kaže Predić.

"OD SVIH MAFIJA, FARMACEUTSKA JE NAJGORA" Tramp zapretio najvećim kompanijama - Rok za manje cene lekova je 29. septembar! Da li će se ovo odraziti i na Srbiju? Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.