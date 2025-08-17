Slušaj vest

Srbija, pored čuvenog mileševskog Belog anđela, ima i svog Plavog anđela.

Ova freska nalazi se u crkvi Svetog Ahilija u Arilju koju je nedavno posetio avanturista Miroslav Pešterac.

- Ova freska inspirisala je umetnike vekovima, pa je tako veliki pesnik Branko Miljković napisao: "Ko tebe nije video, taj ne zna za sebe". Reč je o fresci Arhangela Gavrila u crkvi Svetog Ahilija u Arilju, zadužbini kralja Dragutina s kraja 13. veka - naveo je Pešterac.

Freska Plavi anđeo

- U crkvi se nalazi jedan od najstarijih portreta srpskog vladara, kralja Dragutina, u svečanoj odeći sa krunom, uz svoju ženu Katalinu i bratom Milutinom. Freske su delo slikara iz Soluna i predstavljaju početak novog umetničkog stila koji će obeležiti srpsko slikarstvo u 14. veku. Ova bogomolja građena je u raškom stilu, a kult svetog Ahilija potiče još iz 11. veka. Kada su izbeglice iz Larise donele njegove mošti, nekada je bila sedište Moravičke episkopije, a kroz vekove je pretrpela mnoga iskušenja i razaranja - kaže ovaj avanturista.

Dodaje da je crkva danas pod zaštitom države kao nepokretno kulturno dobro od izuzetnog značaja.