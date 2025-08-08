Slušaj vest

Sa druge strane, Instagram je blokirao brojne naloge svojih korisnika koji su delili snimke i slike sa Tomsonovog koncerta zbog ustaških simbola.

Koliko je jaka kontrola društvenih mreža? U slučaju pretnje možete završiti i u zatvoru, stručnjak za IT bezbednost objasnio: Neke države zabrane platforme Izvor: Kurir televizija

Kada i kako zapravo Instagram blokira naloge u slučaju pretećih objava po bezbednost jedne države ili njenih zvaničnika, za Kurir televiziju je objasnio Zoran Živković, IT bezbednost.

- Društvene mreže kontroliše zakon u određenoj državi. Poslednjih godina smo svedoci da je veliki pritisak na vlasnike društvenih mreža da harmonizuju svoje platforme sa novim zakonima koji su se pojavili. Društvene mreže su donele nove izazove, nove rizike i nove mogućnosti, među njima je i kriminal. Društvene mreže su izvor velikog zadovoljstva, ali i problema - kaže Živković.

On objašnjava da vlade rade na tome da spreče opasnosti društvenih mreža, pa je podsetio na slučaj gde je uhapšen vlasnik Telegrama od strane francuskih nadležnih, jer platforma nije sledila mere i dozvoljavala je objavljivanje pornografije i ličnih podataka.

- To je pokušaj pritiska na vlasinike da ulože sredstva, naprave filtere i poboljšaju bezbednosne mehanizme, što nije lako. Da bi mogli efikasno u realnom vremenu da pregledamo neki video snimak i odobrimo ga ili kažemo da ne može biti postavljen, potrebna je moćna tehnologija koja može da analizira taj snimak.

Živković kaže da se pravila društvenih mreža značajno razlikuju na istoku i zapadu, ali je najčešći slučaj da se države direktno mešaju, zabranjuju ili isključuju platforme.

- Što je veća demokratija u društvu, tu je i demokratskiji odnos prema društvenim rmežama sa više slobode. U autokratskim režimima kako bi se sprečio politički sadržaj postoje najave da će se zabranjivati pojedine društvene mreže. Suštinski, slušajući klasične medije, oni rade pod uticajem vlasti i može im se nešto zabraniti. Ipak, ako su platforme u vlasništvu jednog pojedinca, komplikovano je zakonski reagovati na njih - kaže Živković.

