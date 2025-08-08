Slušaj vest

Albanska pevačica Dua Lipa ne prestaje da šokira svojim izjavama i napadima na Srbiju, pa je tako nakon priče o tzv. Kosovu i propagiranju Velike Albanije. Između ostalog predstavila i jedan od tradicionalnih i najpoznatijih srpskih i makedonskih proizvoda kao albanski.

Reč je o ajvaru. Naime, kada je voditelj jedne poznate britanske emisije pitao koje bi albansko jelo svako trebalo da proba pre nego što umre, Dua se nije premišljala ni sekunde, već je odmah rekla - ajvar! I dok je pričala o ajvaru kao albanskom jelu, u emisiji je emitovan kadar ovog specijaliteta, ali na kom je pisalo - Leskovački ajvar.

Novinari jutarnjeg programa Kurir televizije Redakcija pitali su naše ljude, kao i iskusne domaćice na pijaci, pa i kuvare čiji je proizvod ajvar, ali i koji je najbolji recept.

Ajvar, ponos domaće zimnice i neizostavan gost na srpskoj trpezi. I dok su rerne već spremne za pečenje paprika, društvene mreže bruje zbog izjave Dua Lipe, koje je ajvar nazvala albanskim. Da li se ajvar zaista može prisvojiti i čiji je zapravo, pitali smo i građane.

- Leskovačko srpsko, leskovačko srpsko... Pa, srpsko poreklo mu je od Leskovca. Leskovački ajvar i leskovačka paprika ti je najbolja uz roštilj. Šta zna Dua Lipa... Šta ona zna, sestra mila, ona nema pojma. Ne zna ni kako se zove, kamoli, da zna šta izjavljuje - bili su neki od odgovora anketiranih građana.

A dok se polemiše oko toga čije ajvar, mi smo razgovarali sa čovekom koji zna ne samo čije, već i kako se pravi. Recept ima u malom prstu, a tradiciju čuva decenijama.

- Neko stavlja ovo, neko stavlja ono, neko stavlja sa crnim patlidžanom, neko radi od crnog patlidžana, a neko radi samo od paprika. Znači, od paprike je po meni najbolje. Uzimaju se one najzrelije, crvene paprike, najzrelije, najmesnatije i one se, naravno, peku se gde šta ko ima, obično na ovim furunicama, ringli... I stavljaju se u jedan džak i onda se ta količina okači negde, da visi da se iscedi. Kad se dobro iscede, onda se ljušte, pa onda se melju i onda se stavljaju u šerpu u kojoj se prže. Naravno, po meni je najbolje staviti so, može se ubaciti mrvica šećera, znači proizvoljno je. Svako prema iskustvu, znanju ili po mišljenju oceni kako mu je najbolje - priča nam jedan kuvar.

A da je najbolji, pokazuje i činjenica da ga turisti iz celog sveta traže, nose kući i pokušavaju da ga naprave. Međutim, srpski ajvar ima tajnu koju znaju samo domaće ruke.

