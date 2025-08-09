Slušaj vest

Nekada su momci prvi prilazili devojkama i udvarali se. U današnje vreme sve manje muškaraca ima hrabrosti za ovo, a od nedavno je novi trend zavladao među devojkama i tinejdžerkama!

Naime, ukoliko im se dopadne neki momak, one odluče da mu priđu uz reči: "Imaš šansu iskoristi je". Ipak, mnogi smatraju da to nije prikladno.

- Čujem na radiju novi TikTok trend da ti kad sediš u kafiću i kad bleneš u devojku, a ne smeš da joj priđeš, razumeš, ona kad te primeti ona priđe i kaže ti: "Imaš šansu, iskoristi je i da znaš da nije skrivena kamera" i ona se vrati, a ti treba posle da stvarno ustaneš i da priđeš kao da je smuvaš - ispričao je fitnes trener Bogi na svom Tiktoku.

Devojke prve prilaze momcima uz reči: "Imaš šansu, iskoristi je" Foto: Shutterstock/Pressmaster

Njega je ovo šokiralo, a prisetio se kako su nedaka momci skupljali hrabrost samo da pozovu devojku.

- U moje vreme, ko klinac si zbunjen, ne znaš kuda biješ, smišljaš govor, zoveš na fiksni, nemaš kredit, pa se javi majka, tata, brat, pa dok dođe do nje, dok je nađu njeni po kući, prođe pola sata i zaboraviš i koga si zvao i za koga si zvao. Pa se ona javi, ti se zbuniš, ne znaš kuda biješ, cepi te trema. Pa dok dođe do sastanka da se vi vidite ovo, a ovo sad, takvo vreme je došlo - zaključio je on.

U komentarima je bilo i onih koji su svedočili ovakvim scenama.

- To sam pre neki dan imala prilike da vidim u kafiću. Sto do mene sede dve devojčice od 15,16 godina i gledaju u telefon i počnu da komentarišu momke za drugim stolom i čujem: "Ajde ti, ajde ti" i ustaje i prilazi momcima i jednom od njih izgovori baš tu rečenicu: "Imaš šansu, iskoristi je". Malo je reći da sam ostala u šoku, zatečena. On se mukica sav pogubio - navodi se u jednom od komentara.