Otac Predrag Popović sa prijateljima krenuo na letovanje fićom, poneli su i hranu koju stavili na haubu i jeli na velikoj pauzi

U vreme kada se pasoš čuvao u fioci ispod televizora, a karta za more vadila iz metalne kutije sa šarenim bombonama, letovanje za većinu porodica iz Srbije imalo je drugačiji sjaj. Nije bilo luksuza, ali bilo je duha. Nije bilo klime ni GPS-a, ali zato fića, lubenica na zadnjem sedištu i sendviči sa parizerom na haubi jesu!

Za mnoge porodice iz Srbije, letovanje u Hrvatskoj, Crnoj Gori, Bosni i najčešće Grčkoj započinjalo je mnogo pre nego što bi se more i naslutilo. Na parkingu ispred zgrade, fića se pakovao do vrha kao da je selidba, a ne odlazak na more. U gepek je stajalo sve dušeci, šerpe, tegle ajvara, gajbe sokova, gumene sandale i brdo hrane.

Pauze duže od puta

Putovalo se i po 10 sati, ako ne i duže. Magistrale su bile uske, serpentine beskrajne, a pauze obavezne ne zbog umora, već zbog rituala. Na svakoj drugoj čistini vadile su se prostirke, iz korpe domaći sendviči, kuvana jaja i paradajz koji još ima miris. Hauba fiće služila je kao sto, a hladovina kao najbolji restoran.

Ranih sedamdesetih godina na plažama u Grčkoj nije bilo ležaljki, turisti su nosili suncobrane i stolice Foto: Privatna arhiva/Vladimir Predojević

More kao nagrada

Kada bi se konačno stiglo počinjao je pravi odmor. Smeštaj se nalazio na licu mesta, "po babi i stričevima" ili kod domaćina sa natpisom "sobe" ispisanim na vratima. Klimu je zamenjivala promaja, a TV nije bio potreban jer je more, miris borova i smeh dece bio dovoljan.

Dani su prolazili u suncu, hlebu s paštetom na plaži i dugačkim večernjim šetnjama, a fotografije se razvijale tek po povratku, i svaka se čuvala kao blago. Ima ih i dan danas.

Uspomene koje mirišu na detinjstvo

Letovanja osamdesetih i devedesetih nisu imala Instagram, ali su imala priču. Na tu istu priču podsetio je mnoge građane sada otac Predrag Popović koji je sa prijateljima krenuo na letovanje čuvenim "fićom" i to u Italiju.

Razglednice iz Grčke sa letovanja sedamdesetig godina Foto: Privatna arhiva/Vladimir Predojević

- Ko ovako nije putovao taj se odmora nije odmorio... Mnogi pričaju, sećajući se detinjstva, kako su putovali polako bez žurbe, jeli na haubi,spavali u šatorima i na peškirima na plaži, ali ko to danas radi? Da li je moguće da smo se toga tako lako odvikli? Verujem da ako neko zaista želi to i može, no danas su drugi aršini i teži se drugim i boljim stvarima. Eto prođosmo 1.500 km sa kolima koji su naši vršnjaci pa i stariji. Pričamo kako smo ih spasili otpada i loših sudbina. I eto malo nama našeg detinjstva - napisao je u objavi na Instagramu i dodao:

- Još nas jedna stvar oduševila - kako je lepo kad se na vreme oženiš i decu izrodiš pa ti deca porastu, a ti još mlad... Eee... A neki naši vršnjaci žene se u 40-tim, a o deci da ne pričam. Sve u svoje vreme, što ti babe rekle.. Ako možete nešto primenite ili promenite a ako ne... Onda gledajte slike...

Ova objava sa fotografijama fiće i ručka na haubi mnoge korisnike ove društvene mreže je podsetila na lepe dane prošlosti i izazvala je lavinu reakcija.

Putovanje sa šatorom

- Koliko ste divni i ove vaše objave meni lično stižu u pravo vreme. Treba uskoro sa mužem da krenem na duži put a već me strah tog dugog puta. Kad vas vidim ovako srećne utešim se odmah. Stvar je percepcije, gledaš li na put kao na uživanje ili kao na muku. Lep provod - pisalo je u jednom komentaru, dok je u drugom stajalo: