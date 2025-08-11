Slušaj vest

Jedna od najpoznatijih prirodnih atrakcija grčkog ostrva Tasos, prirodni bazen Giola, privlači hiljade turista godišnje svojim nestvarnim izgledom. Ipak, iza prelepih fotografija sa društvenih mreža kriju se i brojni rizici koji svake godine dovode posetioce u životno opasne situacije.

Giola, poznata i kao "Afroditina suza", izgleda kao prirodni bazen urezan u stenu, izdvojen od mora, ali ispunjen morskom vodom. Njegov jedinstven izgled često zavara turiste, koji u želji za avanturom skaču sa visokih stena često bez prethodnog uvida u dubinu i bezbednost.

Skakanje koje se skupo plaća

Iako na internetu dominiraju snimci skokova i adrenalinskih avantura, lokalni meštani i turistički vodiči sve češće upozoravaju na posledice i tvrde da svake godine hitna pomoć mora da interveniše zbog teških povreda, posekotina, iščašenja, do preloma kostiju i povreda glave.

Giola je prirodni bazen na Tasosu ispunjen morskom vodom koji može biti i opasan za turiste Foto: Facebook Printscreen/Grčka info

S druge strane i pristup ovom prirodnom bazenu dodatno otežava užitak jer se dovde dolazi strmom pešačkom stazom,dužom od kilometar, preko kamenitog i prašnjavog terena. Turisti takođe upozoravaju i da veliki talasi mogu izazvati dodatni problem.

U Fejsbuk grupi Grčka info pojavio se video-snimak iz ovog mesta sa upozorenjem za buduće posetioce.

- Da li je neko bio 5. avgusta na Gioli kad je ženu poklopio talas i spasio ju je jedan čovek. Čuvajte se - pisalo je uz video-zapis koji je izazvao lavinu komentara članova:

- Da, tako je i mene pre neku godinu poklopio veliki talas, gurao prema stenama, jedva sam se uhvatila za stenje sa strane sve nokte polomila, dva momka me izvukla... Ne bi ponovila ovo iskustvo - pisalo je u prvom, dok je u drugom stajalo:

- Svake godine ljudi lome glave ovde. Žena kod koje letujemo pet godina radi u domu zdravlja u Prinosu i doslovce kaže: "Kad pozovu hitnu pomoć za Giolu glava nas zaboli, ne znamo šta da očekujemo". Prvo jer ne mogu da siđu i dođu brzo, drugo jer ljudi ne poštuju pravila. Ulaze, skaču, lome se. Ove godine jedan Rumun ostao nepokretan jer je ozbiljno povredio kičmu.