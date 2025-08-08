Slušaj vest

U jednoj domaćoj IT kompaniji, zaposleni koji postane otac, dobija 20 dana odmora kako bi proveo vreme sa svojom bebom. Ova odluka nije marketinški trik, već konkretan korak kompanije da očinstvo postavi tamo gde mu je mesto - rame uz rame sa rame sa majčinstvom. A da li ste znali da u našoj zemlji, pored majki, porodiljsko odsustvo mogu da koriste i očevi.

Otac može koristiti porodiljsko odsustvo kada majka napusti dete, umre ili je iz drugih opravdanih razloga sprečena da ga koristi. Zakonom je propisano da oni mogu da preuzmu od majke porodiljsko odsustvo, ali tek kada beba napuni tri meseca. Naš poznati sportski novinar, Ivan Tešanović, pre par godina koristio je ovo pravo i javno govorio o tome, te je njegov poduhvat razbio sve balkanske stereotipe na ovu temu.

455172.00_00_51_02.Still002.jpg
Foto: Kurir Televizija

- Prilike su bile takve da je supruga dobila dobru ponudu u svojoj firmi da se vrati ranije na posao, to je bio uslov, pozicija je bila viša, ali je bio uslov da se odmah vrati na posao i onda smo mi razmatrali šta da radimo. Otišao sam ja na porodiljsko. Vi provodite vreme sa detetom, radite stvari koje bi inače radili, niste uopšte manji muškarac. Ja mislim čak da sam veći muškarac što sam otišao na porodiljsko i proveo kvalitetna 3-4 meseca sa svojom ćerkom - istakao je Ivan Tešanović, novinar.

Prema podacima Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, broj očeva koji je koristio porodiljsko odsustvo u 2024. godini je za nijansu porastao u odnosu na prethodnih nekoliko godina i bilo ih je oko 250. Kompanije i poslodavci danas veoma prihvatljivo gledaju na ovu pojavu, a neke skandinavske zemlje čak insistiraju na obaveznom odsustvu očeva.

455172.00_01_42_11.Still001.jpg
Foto: Kurir Televizija

 - Ja negde nisam imao iskustvo toliko da se muškarci javljaju da traže porodiljsko. Mislim da je to malo i do naše sredine i patrijarhalnog momenta. Međutim, radio sam i u nekim kompanijama koje su davale više od propisanih 5 dana i uvek je to naravno došlo na oduševljenje ljudi, upravo zato što mogu da imaju neke slobodne dane, a posebno zato što je taj period i za suprugu veoma važan i negde je jako lepo imati podršku supruge u tom periodu što duže - kaže Miloš Lisica, HR poslovni partner u WMG kompanije.

Kada je u pitanju starosna struktura, podaci kažu i da muškarci koji se najčešće odlučuju na porodiljsko odsustvo Stari su između 36 i 40 godina, dok se na taj korak ne odlučuju mlađi od 30 i stariji od 50 godina.

"Otišao sam umesto supruge na porodiljsko, to mi je najbolja odluka koju sam doneo!" Poduhvat Ivana Tešanovića oduševio je mnoge: Proveo sam 4 meseca sa ćerkom! Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 9 za korisnike SBB EON, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Ne propustiteDruštvoI tate mogu na porodiljsko odsustvo! Marko je preuzeo brigu nad decom: Šalili su se sa mojom odlukom, društvo i dalje ne prihvata
445929.00_25_59_19.Still014.jpg
TenisNOVA ODLUKA WTA: Uvodi se zaštitu mesta na listi teniserki koje pauziraju zbog medicinskih postupaka za plodnost
epa02.jpg
DruštvoPosle porodiljskog bolovanja ih dočeka otkaz! Kako se majke mogu boriti sa ovom diskriminacijom? Advokat za Kurir: Poslodavac nikada nema pravo na to
shutterstock_2324372843.jpg
Pop kulturaBIVŠI MUŽ UMALO UMRO OD DROGE, OTAC NJENOG DETETA JE PREVARIO NEKOLIKO DANA PRED POROĐAJ, ALI ONA NE STAJE! Rijaliti zvezda se vratila na posao: Nisam više u pitanju SAMO JA
profimedia0269239753.jpg
ŽenaPISMO MAJKE KOJE JE ZAPALILO INTERNET: Pitam se ko će ovo ništa da radi kad se porodiljsko završilo?
profimedia0340438268.jpg

I tate mogu na porodiljsko odsustvo! Marko je preuzeo brigu nad decom: Šalili su se sa mojom odlukom, društvo i dalje ne prihvata Izvor: Kurir televizija