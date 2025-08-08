Slušaj vest

U jednoj domaćoj IT kompaniji, zaposleni koji postane otac, dobija 20 dana odmora kako bi proveo vreme sa svojom bebom. Ova odluka nije marketinški trik, već konkretan korak kompanije da očinstvo postavi tamo gde mu je mesto - rame uz rame sa rame sa majčinstvom. A da li ste znali da u našoj zemlji, pored majki, porodiljsko odsustvo mogu da koriste i očevi.

Otac može koristiti porodiljsko odsustvo kada majka napusti dete, umre ili je iz drugih opravdanih razloga sprečena da ga koristi. Zakonom je propisano da oni mogu da preuzmu od majke porodiljsko odsustvo, ali tek kada beba napuni tri meseca. Naš poznati sportski novinar, Ivan Tešanović, pre par godina koristio je ovo pravo i javno govorio o tome, te je njegov poduhvat razbio sve balkanske stereotipe na ovu temu.

- Prilike su bile takve da je supruga dobila dobru ponudu u svojoj firmi da se vrati ranije na posao, to je bio uslov, pozicija je bila viša, ali je bio uslov da se odmah vrati na posao i onda smo mi razmatrali šta da radimo. Otišao sam ja na porodiljsko. Vi provodite vreme sa detetom, radite stvari koje bi inače radili, niste uopšte manji muškarac. Ja mislim čak da sam veći muškarac što sam otišao na porodiljsko i proveo kvalitetna 3-4 meseca sa svojom ćerkom - istakao je Ivan Tešanović, novinar.

Prema podacima Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, broj očeva koji je koristio porodiljsko odsustvo u 2024. godini je za nijansu porastao u odnosu na prethodnih nekoliko godina i bilo ih je oko 250. Kompanije i poslodavci danas veoma prihvatljivo gledaju na ovu pojavu, a neke skandinavske zemlje čak insistiraju na obaveznom odsustvu očeva.

- Ja negde nisam imao iskustvo toliko da se muškarci javljaju da traže porodiljsko. Mislim da je to malo i do naše sredine i patrijarhalnog momenta. Međutim, radio sam i u nekim kompanijama koje su davale više od propisanih 5 dana i uvek je to naravno došlo na oduševljenje ljudi, upravo zato što mogu da imaju neke slobodne dane, a posebno zato što je taj period i za suprugu veoma važan i negde je jako lepo imati podršku supruge u tom periodu što duže - kaže Miloš Lisica, HR poslovni partner u WMG kompanije.

Kada je u pitanju starosna struktura, podaci kažu i da muškarci koji se najčešće odlučuju na porodiljsko odsustvo Stari su između 36 i 40 godina, dok se na taj korak ne odlučuju mlađi od 30 i stariji od 50 godina.

