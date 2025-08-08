Slušaj vest

Ove subote Kurir vam donosi vredan i poseban dar – ikonu Svetog velikomučenika Pantelejmona, zaštitnika bolesnih i utešitelja svih koji pate. Poznat po čudesnim isceljenjima, Sveti Pantelejmon kroz vekove inspiriše veru, nadu i dobrotu.

Veruje se da njegova ikona donosi snagu, zaštitu i zdravlje domu u kojem se čuva sa poštovanjem.

Ne propustite da 9. avgusta uz Kurir obogatite svoj dom ovim svetim poklonom i unesete mir i blagoslov u svoju porodicu.