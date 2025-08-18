Slušaj vest

Na popularnoj plaži u Sartiju, na Sitoniji, u Grčkoj bila je nedevano crvena zastavica - jasan znak da kupanje nije bezbedno zbog visokih talasa i jakih struja. Međutim, mnogi turisti su, kako se vidi na snimku koji je zabeležio jedan turista, ovo upozorenje izignorisali i bezbrižno su ulazili u vodu.

Turisti se kupaju uprkos istaknutoj crvenoj zastavici Foto: Fejsbuk Printscreen/nikana.gr

Da se crvena zastavica ignoriše, nažalost, je uobičajena pojava. Uprkos upozorenjima, ali i slučajevima davljenja, mnogi zapravo nisu svesni koliko je ovo opasno.

- I dalje ima ljudi koji se pored upozorenja kupaju?! Neverovatno - iščuđivala se jedna Jelena u komentarima ispod snimka plaže na Sartiju koji je postavljen na Fejsbuk stranicu "Nikana.gr".

"Platili smo. Ima da se kupam pa makar mi to zadnje bilo", odgovorio joj je jedan Goran, dok je jedan Dejan prokomentarisao da se za "ovakve talase živi".

Turisti se kupaju na plaži u Sartiju uprkos talasima Foto: Fejsbuk Printscreen/nikana.gr

Crvena zastavica na plaži znači strogo upozorenje na opasne uslove za plivanje. To može uključivati velike talase, jake podvodne struje, iznenadne promene vremena ili slabu vidljivost. U nekim slučajevima, kupanje se potpuno zabranjuje, a u drugim, upozorava se na izuzetno visok rizik.

Procenjeni broj utapanja godišnje

2022: oko 350 utapanja 

2021: oko 330 utapanja

2019: više od 400 slučajeva

Bez obzira na upozorenja i objašnjenja spasilaca, mnogi turisti odlučuju da rizikuju. Na snimku iz Sartija vidi se više porodica i pojedinaca kako ulaze u uzburkano more, dok talasi udaraju o obalu, a vetar podiže pesak.

Šta znače zastavice

Zelena - bezbedno za kupanje

Žuta - oprez, talasi prisutni

Crvena - opasnost, kupanje se ne preporučuje

Nažalost, statistika pokazuje alarmantne podatke. Prema informacijama objavljenim u grčkim medijima, od početka 2025. godine do samo sredine jula, u moru je život izgubilo 137 ljudi. Od tog broja, 63 su potvrđena kao utopljenja, dok su ostali slučajevi pod istragom ili su uzrokovani zdravstvenim problemima.

U Grčkoj se godišnje utopi između 250 i 400 ljudi, prema dostupnim podacima iz prethodnih godina. 

Saveti

- Poštujte zastavice na plaži

- Ne ulazite u vodu pod uticajem alkohola

- Ne udaljavajte se predaleko, posebno ako nema spasilaca

- Ako vas uhvati struja - ne plivajte protiv nje, već paralelno sa obalom dok ne izađete iz njenog toka

- Nosite prsluk za spasavanje ako niste sigurni plivač

Sarti, kao i mnoga druga grčka letovališta, i dalje je omiljena destinacija za turiste iz Srbije. Ipak, apel stručnjaka je jasan - more, ma koliko primamljivo bilo, uvek treba poštovati. U par sekundi nepažnje, odmor iz snova može da se pretvori u tragediju.

