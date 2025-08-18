- Poštujte zastavice na plaži

- Ne ulazite u vodu pod uticajem alkohola

- Ne udaljavajte se predaleko, posebno ako nema spasilaca

- Ako vas uhvati struja - ne plivajte protiv nje, već paralelno sa obalom dok ne izađete iz njenog toka

- Nosite prsluk za spasavanje ako niste sigurni plivač