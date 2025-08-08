Slušaj vest

Jedna od najmračnijih i najtužnijih epizoda naše istorije vezana je za sudbinu Milana Obrenovića, prvog srpskog kralja posle Kosovske bitke. Njegova životna priča puna je uspona i padova, ali završnica – proterivanje iz sopstvene domovine – ostaje rana na nacionalnom sećanju.

Posle abdikacije, Milan je živeo u inostranstvu, verujući da će mu vrata Srbije uvek biti otvorena. Međutim, istorija je krenula drugačijim putem. Njegov sopstveni sin, kralj Aleksandar, doneo je odluku koja će zauvek ostati upisana u hronikama – proterao ga je iz zemlje i naredio da ga uhapse ako ikada pokuša da se vrati.

Daleko od Srbije, Milan je dočekao kraj života – bez krune, bez domovine, ali sa pričom koja i danas budi pitanja o lojalnosti, porodici i državničkoj časti.

U novoj „Istorijskoj čitanci Kurira“, novinar i publicista Momčilo Petrović otkriva pozadinu ove drame – šta je dovelo do sukoba oca i sina, i zašto je Srbija izgubila svog prvog kralja posle Kosova.