Uz zvuke trube i prangija, podizanjem saborske zastave i intoniranjem himne „Sa Ovčara i Kablara“, u Guči je svečano otvoren 64. Dragačevski sabor trubača.

Dobrodošlicu gostima iz zemlje i inostranstva poželeo je domaćin ovogodišnjeg Sabora – maestro Boban Marković, simbol srpske trube i višedecenijski ambasador ovog festivala.

Već od prvih sati, varošica u Dragačevu pulsira u ritmu muzike, igre i veselja. Guča ponovo diše punim plućima, a atmosfera na svakom koraku svedoči da je pred nama jedno od najupečatljivijih izdanja Sabora do sada. Organizaciju i ove godine potpisuju Opština Lučani, Kulturni centar Guča, Turistička organizacija Dragačevo i SkyMusic.

Festivalski program na glavnoj bini dragačevskog stadiona počinje nikad eksplozivnije – međunarodnim susretom u kojem nas očekuju nemački sastav Guča Meets Wacken, meksički trubač Chemin Santillanes, Orkestar Dejana Lazarevića, sestre Gobović, a veče zaokružuje spektakularni ponoćni koncert trubačkih orkestara – finalista 64. Sabora.

Na bini ispred Kulturnog centra publiku očekuje bogat program već od popodnevnih časova – takmičenje zdravičara, koncert KUD-a „Dragačevski Abrašević“, a od 20.00 časova nastup Bojane Nikolić, vokalne umetnice specijalizovane za tradicionalno pevanje Balkana.

U subotu nas očekuje potpuni haos i rekordna poseta. Na scenu tada stupa Coby, koji će velikim koncertom promovisati svoj novi album Dar i kletva. Publika će istog dana uživati i u nastupima Bojana Ristića sa orkestrom, dok će večernji spektakl zaokružiti Boban Marković sa svojim orkestrom. Poseban trenutak biće i koncert prošlogodišnjih pobednika pod nazivom „Pobedili su – zaslužili su“.

Završnica festivala, u nedelju, rezervisana je za ono što Guču čini legendarnom – veliko takmičenje trubačkih orkestara za prestižne saborske nagrade. Revijalni program počinje nastupom Dejana Jevđića, a potom sledi koncert Ane Bekute i Dragana Kojića Kebe uz pratnju orkestra pod upravom maestra Vlade Panovića. Na samom kraju večeri, u atmosferi slavlja i velikog uzbuđenja, biće proglašeni pobednici ovogodišnjeg Sabora.

Pored zvaničnih nastupa, posetioci festivala uživaju i u bogatom pratećem programu: sajmu knjiga, nadmetanjima zdravičara, narodnim višebojskim igrama, kao i u jedinstvenoj Dragačevskoj svadbi – autentičnom prikazu običaja koji čuva duh ovog kraja.