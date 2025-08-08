Slušaj vest

Tik tok je sve popularniji. Ova društvena mreža broji na milione korisnika širom sveta, objavljuje se najrazličitiji sadržaj, a cenzure gotovo da nema. Najnoviji trend, koji je obuzeo decu i mlade, korisnike navodi da oponašaju Hristovo raspeće.

Polazeći od hrišćanskih načela, da Bog oprašta, neke nepromišljene radnje bismo i mogli pripisati ludosti koju mladost nosi sa sobom, ali opasnost koju oponašanje tih izazova nosi sa sobom, ne smemo da zanemarimo. Upravo o svemu tome govorili su gosti emisije "Puls Srbije" Bojana Šlajmer, psiholog i Miloš Stojković - teolog.

- Pitanje je gde je granica između racionalnog i iracionalnog i kakvu tu poruku nama mladi šalju preko društvenih mreža. Kada bi mogli da uradimo tu rekapitulaciju, mladi se nekako poistovećuju sa ljudskim bolom i pitanje je kako i na koji način traže sebe. Da li to "sebe" uopšte postoji? Mladi osećaju potrebu da iskažu nešto. Naše živote oblikuje istorijski i religijski narativi i tu smo najosetljiviji. Imamo neke analize koje kažu kako bi neki religijski čovek reagovao na ovo - objasnila je Šlajmer.

Na društvenim mrežama se pronalaze konstatacije da je ovaj izazov započeo u hrišćanskoj Rusiji a onda se prelio i kod nes. Stojković objašnjava da li ga možemo smatrati kao atkom na pravoslavlje:

- Ne bih se složio da je ovakav izazov došao iz Rusije, ali moram naglasiti da im je sve dozvoljeno ali da im nije sve na korist. To je i poruka. To znači da savremene tehnologije, posebno internet, ne trebamo putem toga zloupotrebiti ono što nam je Gospod dao. To je nešto što je nedopustivo, a mi smo često kao roditelji dopustili deci da na svoju štetu koriste internet. Ja nisam protiv interneta, ali nije normalno da dete od 7 godina ima mobilni telefon. Ako je to normalno onda nemojte da se čudite ako dete gleda ovakve stvari - kaže Stojković i naglašava da niko ne treba uzimati ulogu sveštenika ili sudije:

- Bog je sudija. To da li neko krst kao tetovažu nosi iz nekih drugih pobuda ili zato što voli nije naša stvar. Ovo je skrnavljenje krsta, ovo je sramno i ovo je uvreda za sve hrišćane. Iza svega ovoga moramo izvući pourku. Ne smemo dozvoliti zloupotrebu interneta. Ja sam pokrenuo inicijativu da napravimo jednu anketu i došli smo do zaključka da u Srbiji najmanje dva miliona ljudi dnevno uđe na internet da bi pogledalo šta se dešava u rijaliti programima.

