Slušaj vest

Devojčica koja je svojom borbom ujedinila čitavu Srbiju, ćerka je sveštenika Marka Jokanovića.

Građani se opraštaju dirljivim porukama od nje.

Tužna vest objavljena je na Fejsbuk stranici Osnovne škole "Branko Radičević" iz Negotina, gde se građani opraštaju od devojčice dirljivim porukama i izjavljuju saučešće porodici.

- Jedan nam je anđeo učinio čast da provede malo, premalo, vremena sa nama. Beskrajno smo zahvalni nebesima što smo je upoznali i beskrajno tužni su je uzeli natrag.

Podsetimo, kao trogodišnjakinji joj je dijagnostikovan visokorizični tumor, neuroblastom. Od 2018. do 2020. godine lečena je u Americi, gde je, uz pomoć dobrih ljudi i posvećenih lekara, uspela da pobedi kancer nakon iscrpljujućih hemoterapija, zračenja i operacija.

Nakon toga se suočila sa posledicama teškog lečenja, razvojem fibroze pluća, hroničnog i opasnog stanja koje joj otežava disanje.

Nažalost nije izdržala najtežu borbu.