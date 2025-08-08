Za vikend 9. i 10 avgusta u Srbiji će biti i do 40 stepeni

U prvobitnoj najavi dugoročne prognoze za avgust očekivane temperature od 10. avgusta su bile do 35 stepeni, međutim kako smo se približili ovom datumu, po ažuriranoj prognozi RHMZ-a očekuju nas temperature više za čak pet stepeni.

Danas je bio zvanično prvi i poslednji prijatniji topli dan sa temperaturama do 33 stepena Celzijusovih. Od sutra se očekuje porast temperature koja će se kretati, kako javlja RHMZ, između 34 i 38 stepeni, a nekim delovima zemlje i više.

Najviše temperature očekuju nas u nedelju i ponedeljak koje će stizati do 40. podeoka - najtoplije na jugoistoku Srbije.

Grafikon za 30 dana RHMZ-a pokazuje da će se sve do 20. avgusta zadržati jako visoke temperature koje će se neprestano kretati preko 36 u toku dana, dok će noćna doživeti svoj vrhunac 13. avgusta, kada će tokom noći biti 25 stepeni.

U Srbiju stiže novi toplotni talas koji donosi temperature do 40 stepeni Foto: Zorana Jevtić, Ana Paunković, Shutteratock

Na osnovu trenutne situacije i prikaza vremenskih prilika temperature ispod 30 stepeni očekaju nas tek od 7. septembra, do tada kretaće se uglavnom između 33 i 35. Dugoročna prognoza pokazuje da će se ponoviti scenario iz avgusta prošle godine, kada je od sredine pa do kraja avgusta bio prisutan topao talas koji je „popustio“ sa početkom septembra.

U subotu najtoplije će biti najtoplije u Nišu sa dnevnom temperaturom koja će dostići 37 stepeni, a prate ga Novi Sad, Beograd i Negotin u kojima će biti maksimalna dnevna 36 stepeni Celzijusovih.

U Srbiju u drugoj dekadi avgusta stiže novi toplotni talas i donosi temperature i do 40 stepeni Foto: RHMZ Printscreen

U nedelju temperatura će biti veća u proseku za dva stepena, pa će najtoplije biti u Novom Sadu, Beogradu, Kragujevcu, Negotinu i Nišu. Očekuje se maksimalna dnevna od 38 stepeni, dok će u ostatku Srbije biti niže za jedan ili dva stepena. Najniža temperatura u nedelju biće na Kopaoniku gde će maksimalna dnevna dostići 25 stepeni.

Najtopliji gradovi za vikend

Niš, Novi Sad, Beograd i Negotin biće zvanično najtopliji gradovi ovog vikenda sa temperaturama koje će biti na „korak“ od 40 stepeni.

Foto: Printscreen/RHMZ

Kako je najavio RHMZ, pored zvaničnih podataka o visokim temperaturama, lokalno se očekuju temperature oko 40 stepeni.