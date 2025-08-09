Slušaj vest

Sezona u Crnoj Gori do sada, kako su prenosili mediji, nije ispunila očekivanja mnogih ugostitelja, a jedan Tiktoker objasnio je na šaljiv, ali vrlo kritičan način zašto je, kako kaže, pukla sezona na crnogorskom primorju, a i zašto je svaka sledeća osuđena na propast.

A ova njegova objava izazvala je žustru polemiku.

Mnogi ugostitelji se žale da su plaže prazne. Foto: Shutterstock

- Crnogorski ugostitelji na primorju hoće da žive tzv. crnogorski san. Crnogorski san se sastoji od toga da ili iznajmljujete neke apartmane, držite neku lokalnu birtiju ili imate neki šugavi motel od kojeg ćete dva meseca da zaradite za celu godinu, a da ostatak godine - ne mrdate ni prstom. Ako je moguće da sezona traje mesec dana i da za tih mesec dana vam svako ko dođe ostavi pare, ali da se ne zadrži duže od 10-15 minuta i da oslobodi mesto za sledećeg koji će isto to da uradi! - naveo je on na Tiktok profilu "terazijskicrnogorac".

Njega ljuti i to što svi dižu cene u nebesa kada je teška finansijska situacija.

Turistička sezona u Crnoj Gori ne ide po planu Foto: Shutterstock

- I na kraju ugostitelji pričaju da su loši turisti ove godine, da njih četvorica dele jednu picu, a jednu veliku vodu njih trojica. Ali, to je zato što je pica 20 evra, a voda sedam evra - kaže on i dodaje da se zbog svega ovog "crnogorski san lagano pretvorio u crnogorski harakiri".

U komentarima su se mnogi složili sa ovom ocenom.

Turisti se često žale da su ležaljke i cene u barovima skupe Foto: Printscreen/TikTok

- Bez ljutnje, ali cene su haos. Samo da krenem od ležaljki i suncobrana... Za jednu četvoročlanu porodicu moraš izdvojiti 40 evra dnevno minimum. Cene pića na plaži su ludilo, tako da i tu bar 50 evra dnevno. Za 10 dana to je već 900 evra samo za ležanje i pijuckanje na plaži. I, to, da se dobro stisnemo! Još kada se tome doda smeštaj i hranu, bez 3.000-4.000 evra ne može. Ovako za iste pare Egipat i ol inkluzive u hotel sa pet zvezdica i to avinom - komentarisao je jedan sugrađanin.

Iako su mnogi izrazili slična mišljenja bilo je i onih koji se nisu slagali.

- Ja sam trenutno u Rafailovićima - sve puno. Bečići takođe - izvestio je jedan komentator dok je više njih komentarisalo da ništa jeftinije nije ni u Grčkoj, Hrvatskoj...: