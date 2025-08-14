Slušaj vest

U jeku letnje sezone i komaraca stručnjaci uveliko upozoravaju na potencijalnu opasnost od groznice Zapadnog Nila, virusne infekcije koja se prenosi ujedom ovog zaraženog insekta.

Iako većina inficiranih osoba ne pokazuje simptome odmah, virus u određenim slučajevima može izazvati ozbiljne zdravstvene komplikacije.

Prema podacima Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" u našoj zemlji je do 10. avgusta registrovano 10 slučajeva obolevanja od groznice Zapadnog Nila.

- Prijavljeni slučajevi groznice Zapadnog Nila su sa teritorije Beograda, gde su zabeležena tri slučaja, Južnobačkog okruga gde je zaeleženo četiri slučaja, Južnobanatskog okruga jedan slučaj i Srеdnjоbаnаtskog okruga jedan slučaj i Pomoravskog okruga gde je takođe zabeležen jedan slučaj. Među obolelima šest osoba su muškog pola a četiri ženskog, i sve obolele osobe su prosečne starosti 67,8 godina. - saopštio je "Batut" i dodao:

Batut upozorava na širenje groznice Zapadnog Nila u Srbiji Foto: Petar Aleksić

- U sezoni nadzora 2025. godine, do 23. jula 2025. godine u državama Evropske unije (EU) i Evropske ekonomske zajednice (EEZ) slučajevi obolevanja od groznice Zapadnog Nila u humanoj populaciji su registrovani u Grčkoj, Italiji, Rumuniji, Francuskoj i Bugarskoj.

Inače, groznica Zapadnog Nila je sezonsko oboljenje koje se prenosi ubodom zaraženog komarca. Glavni vektor, odnosno prenosilac virusa Zapadnog Nila je Culex pipiens, vrsta komarca koja je odomaćena i kod nas. Sezona transmisije virusa Zapadnog Nila u Srbiji uobičajeno traje od juna do novembra meseca.

Lične mere zaštite uboda komarca Upotreba repelenata na otkrivenim delovima tela prilikom boravka na otvorenom.

Nošenje odeće dugih rukava i nogavica, svetle boje.

Preporučljivo je da odeća bude komotna, jer komarci mogu da ubadaju kroz pripijenu odeću.

Izbegavanje boravka na otvorenom u periodu najintenzivnije aktivnosti komaraca – u sumrak i u zoru.

Upotreba zaštitne mreže protiv komaraca na prozorima, vratima i oko kreveta.

Redukcija broja komaraca u zatvorenom prostoru.

Po mogućstvu boravak u klimatizovanim prostorima, jer je broj insekata u takvim uslovima značajno smanjen.

Izbegavanje područja sa velikim brojem insekata, kao što su šume i močvare.

Smanjenje broja komaraca na otvorenom gde se radi, igra ili boravi, što se postiže isušivanjem izvora stajaće vode. Na taj način smanjuje se broj mesta na koje komarci mogu da polože svoja jaja. Najmanje jednom nedeljno treba isprazniti vodu iz saksija za cveće, posuda za hranu i vodu za kućne ljubimce, iz kanti, buradi i limenki. Ukloniti odbačene gume i druge predmete koji mogu da prikupljaju vodu.

U slučaju putovanja u inostranstvo, pogotovo ako se radi o tropskom i subtropskom području, obavezno se pridržavati svih navedenih mera prevencije.

U slučaju pojave bilo kakvih simptoma koji su kompatibilni sa neuroinazivnim oblikom bolesti, odmah se javiti izabranom lekaru.

Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" Simptomi bolesti

Zaraženi komarci prenose virus Zapadnog Nila Foto: Shutterstock