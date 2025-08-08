Slušaj vest

Intonacijom himne “Sa Ovčara i Kablara”, podizanjem saborske zastave i pucnjima iz prangija sa planine Jelice u Guči je počeo 64. po redu Sabor trubača.

Već danas, prvog dana Sabora u prestonici trube je uzavrela atmosfera. Gosti su došli sa svih strana a po oceni stranaca je više nego inače.

Uživo sa Sabora javila se reporterka Kurir televizije, Gordana Injac i tom prilikom nam prenela utiske:

Foto: Kurir Televizija

- Čini se da je stranaca svake godine sve više, jer oni za razliku od domaćih gostiju, ovde dolaze dan, dva pre početka sabora, tako da zauzmu gotovo sve smeštajne kapacitete. Svi smeštajni kapaciteti su rezervisani nedeljama unapred, ako ste planirali u Guču, slobodnih ležaja više nema. Možda ih ima u okolnim gradovima, ali u samoj Guči nema - kaže Injac i dodaje:

- Mi se ovde nalazimo sa članovima orkestra Elvisa Bajramovića iz Bojnika. Elvis je sa svojim momcima pobeđivao u Guči u više navrata, a dva puta se u opštinu Bojnik vratio kao prva truba Dragačeva. I ove godine njegov orkestar učestvuje i nalazi se među 16 finalnih koji će se boriti za neku od saborskih nagrada

Foto: Kurir Televizija

Elvis Bajramović istakao je da se raduje budućem nastupu:

- Ja sam najsrećniji kada sam u Gući. Ove godine u Gući nastupa moj sin kao prva truba, zato što sam ja bio sprečen iz zdravstvenih razloga, ali nadam se da će moj sin to opravdati, tako da u Guči je uvek veselo, možete da čujete sa svih strana muziku. Mi imamo dve nagrade, naravno, očekujemo još jednu da bih ja dobio majstorsko pismo, onda će moj sin da dobije orkestar na poklon i idemo dalje.

16 je orkestara, svi će se takmičiti za neku od prestižnih nagrada u Guči.

Kurir televizija uživo iz Guče! Smeštajni kapaciteti popunjeni a atmosfera nikad veselija - evo kako izgleda prvi dan 64. Sabora trubača! Izvor: Kurir televizija

