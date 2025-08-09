Slušaj vest

EES (Entry/Exit System), novi automatski IT sistem, koji će digitalno pratiti ulaske i izlaske putnika izvan Evropske unije, a koji putuju u zemlje Šengena na kratkoročni boravak (do 90 dana), trebalo bi da konačno počne da se sprovodi od 12. oktobra.

Granični Prelaz, Srpski Pasoš Foto: Shutterstock

Ovaj sistem će zameniti dosadašnje ručno pečatiranje pasoša i važiće i za državljane Srbije, a Mila Opalić, nekadašnji konzul u Ambasadi Srbije u Švedskoj ispričala je na mrežama šta to praktično znači za ljude sa Balkana.

- Približavamo se uvođenju sistema Velikog brata! Novi EU režim na granicama počinje da se sprovodi od 12. oktobra. Evo da vas apdejtujem povodom predstojećeg entry-exit sistema. Nije kao što su prvobitno rekli 1. oktobar, nego će on početi da se uvodi od 12. oktobra. Počeće da se širi na sve spoljne granice Šengena, a planirano je da u potpunosti bude implementiran do 10. aprila 2026. - navela je ona na svom Tiktoku nalogu i dodala:

Mila Opalić kaže da je planirano da EES sistem u potpunosti bude implementiran do 10. aprila 2026. Foto: TikTok Printscreen/mila.opalic

- I zato pozdravite Velikog brata, jer sve vaše ulaske i izlaske u Šengen i EU beležiće budno oko kamere. Šta to znači za nas sa Balkana? Ako putujete bez vize, od 12. oktobra na granici vas čeka sledeće: skeniranje pasoša, snimanje lica, biometrija, uzimanje otiska prstiju... Nema više pečata - sve ide u centralnu bazu podataka - kaže ona dodajući da će ovaj sistem biti postepeno uvođen od 12. oktobra, prvo na aerodromima, pa potom na kopnenim i morskim granicama, a puna primena će biti do 10. aprila 2026.

Šta treba očekivati na granicama?

- Mogući su duži redovi i tehnički zastoj dok se svi ne uhodaju. Planira se i mobilna aplikacija za praćenje vašeg statusa, tako da će nam svima biti mnogo teže i biće mnogo manje prostora za naše klasične balkanske fore - navela je konzulka.

Šta je EES?

EES je automatizovani IT sistem koji evidentira ulazak, izlazak i zabranu ulaska za sve državljane trećih zemalja koji putuju u šengensku zonu.

Zamenjuje pečate u pasošu digitalnom evidencijom.

Kada počinje?

Foto: Shutterstock

Zvanično planirani datum: oktobar 2024.

Odluka o pokretanju dolazi nakon što sve članice potvrde spremnost (testiranja su u toku).

Sistem je prethodno više puta odlagan (prvobitno planiran za 2022, pa za 2023, zatim 2024).

Ko je obuhvaćen?

Svi putnici izvan EU/Šengena, bez obzira da li:

- Putuju bez vize (npr. građani Srbije, Crne Gore, Albanije, BiH…)

- Ili sa vizom (npr. državljani Indije, Egipta itd.)

Građani EU, EGP i Švajcarske nisu obuhvaćeni.

Foto: Profimedia

Šta se prikuplja?

Biometrijski podaci:

- 4 otiska prstiju

- Fotografija lica

Lični podaci i putne informacije:

- Ime, prezime, pasoš, datum i mesto ulaska/izlaska, odbijeni ulasci itd.

Sve se čuva do 3 godine (ili 5 godina za prekršioce pravila boravka).

Glavni ciljevi sistema:

- Borba protiv ilegalne migracije

- Sprečavanje prekoračenja boravka (npr. ostanak duži od 90 dana u 180 dana)

- Modernizacija granica - manje ručnih provera i manje gužve