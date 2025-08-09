"Približavamo se uvođenju sistema Velikog brata": Bivša konzulka o EES sistemu: Ovo će od 12. oktobra za ljude sa Balkana biti mnogo teže!
EES sistem će zameniti dosadašnje ručno pečatiranje pasoša i važiće i za državljane Srbije, a Mila Opalić, nekadašnji konzul u Ambasadi Srbije u Švedskoj ispričala je na mrežama šta to praktično znači za ljude sa Balkana.
EES (Entry/Exit System), novi automatski IT sistem, koji će digitalno pratiti ulaske i izlaske putnika izvan Evropske unije, a koji putuju u zemlje Šengena na kratkoročni boravak (do 90 dana), trebalo bi da konačno počne da se sprovodi od 12. oktobra.
- Približavamo se uvođenju sistema Velikog brata! Novi EU režim na granicama počinje da se sprovodi od 12. oktobra. Evo da vas apdejtujem povodom predstojećeg entry-exit sistema. Nije kao što su prvobitno rekli 1. oktobar, nego će on početi da se uvodi od 12. oktobra. Počeće da se širi na sve spoljne granice Šengena, a planirano je da u potpunosti bude implementiran do 10. aprila 2026. - navela je ona na svom Tiktoku nalogu i dodala:
- I zato pozdravite Velikog brata, jer sve vaše ulaske i izlaske u Šengen i EU beležiće budno oko kamere. Šta to znači za nas sa Balkana? Ako putujete bez vize, od 12. oktobra na granici vas čeka sledeće: skeniranje pasoša, snimanje lica, biometrija, uzimanje otiska prstiju... Nema više pečata - sve ide u centralnu bazu podataka - kaže ona dodajući da će ovaj sistem biti postepeno uvođen od 12. oktobra, prvo na aerodromima, pa potom na kopnenim i morskim granicama, a puna primena će biti do 10. aprila 2026.
Šta treba očekivati na granicama?
- Mogući su duži redovi i tehnički zastoj dok se svi ne uhodaju. Planira se i mobilna aplikacija za praćenje vašeg statusa, tako da će nam svima biti mnogo teže i biće mnogo manje prostora za naše klasične balkanske fore - navela je konzulka.
Šta je EES?
EES je automatizovani IT sistem koji evidentira ulazak, izlazak i zabranu ulaska za sve državljane trećih zemalja koji putuju u šengensku zonu.
Zamenjuje pečate u pasošu digitalnom evidencijom.
Kada počinje?
Zvanično planirani datum: oktobar 2024.
Odluka o pokretanju dolazi nakon što sve članice potvrde spremnost (testiranja su u toku).
Sistem je prethodno više puta odlagan (prvobitno planiran za 2022, pa za 2023, zatim 2024).
Ko je obuhvaćen?
Svi putnici izvan EU/Šengena, bez obzira da li:
- Putuju bez vize (npr. građani Srbije, Crne Gore, Albanije, BiH…)
- Ili sa vizom (npr. državljani Indije, Egipta itd.)
Građani EU, EGP i Švajcarske nisu obuhvaćeni.
Šta se prikuplja?
Biometrijski podaci:
- 4 otiska prstiju
- Fotografija lica
Lični podaci i putne informacije:
- Ime, prezime, pasoš, datum i mesto ulaska/izlaska, odbijeni ulasci itd.
Sve se čuva do 3 godine (ili 5 godina za prekršioce pravila boravka).
Glavni ciljevi sistema:
- Borba protiv ilegalne migracije
- Sprečavanje prekoračenja boravka (npr. ostanak duži od 90 dana u 180 dana)
- Modernizacija granica - manje ručnih provera i manje gužve