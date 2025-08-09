Slušaj vest

Javno preduzeće "Putevi Srbije" obaveštava građane da se tokom predstojećeg vikenda očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na autoputevima i drugim državnim putevima, usled sezone godišnjih odmora i smene turista.

U cilju bržeg i bezbednijeg protoka vozila, angažovan je veći broj inkasanata, a svi kanali za naplatu putarine i distribuciju kartica

funkcionišu non-stop, 24 časa dnevno.

Iz preduzeća posebno preporučuju korišćenje elektronske naplate putarine (ENP) za najbrži prolaz kroz naplatne stanice. Uz TAG

uređaj, putnici mogu bez zadržavanja prolaziti kroz Srbiju, Crnu Goru, Severnu Makedoniju i Hrvatsku. Registracija je moguća preko

sistema Toll4All.

Vozači se pozivaju da na vreme isplaniraju putovanje i da se pre polaska informišu o stanju na putevima, radovima i cenama putarina putem sajta i mobilne aplikacije „Puteva Srbije“:

Stanje na državnim putevima

„Putevi Srbije“ apeluju na sve učesnike u saobraćaju da se ponašaju odgovorno:

– prilagode brzinu uslovima na putu

– drže bezbedno odstojanje

– poštuju saobraćajnu signalizaciju