Đorđe Milićević, ministar bez portfelja zadužen da prati stanje, predlaže mere i učestvuje u koordinaciji aktivnosti u oblasti odnosa Republike Srbije sa dijasporom, danas je svečano otvorio u prisustvu državnog sekretara ministarstva sporta Ratka Nikolića, sportsko-obrazovni kamp u Vrnjačkoj Banji.

Ovaj projekat okuplja decu i omladinu iz dijaspore i regiona. Ove godine prisustvovalo je preko 160 dečaka i devojčica srpskog porekla iz Švedske, Češke, Austrije, Italije, Severne Makedonije, Republike Srpske, Crne Gore i Srbije. Uz ministra Milićevića, na svečanom otvaranju govorio je i Dušan Stevanović, pomoćnik predsednika opštine Vrnjačka Banja, koji je istakao ponos što je upravo ova opština domaćin ovakvog značajnog događaja, u kojem mlada srpska dijaspora ima priliku da se poveže sa maticom i oseti duh svoje zemlje porekla.

Ministar Milićević je u svom obraćanju naglasio da je jedan od najvažnijih prioriteta državne politike očuvanje nacionalnog identiteta našeg naroda, bez obzira na to gde živi, i poručio deci da je Srbija njihova kuća, zemlja u koju su uvek dobrodošli.

- Vi ste naša budućnost. Vi ste most između Srbije i sveta. Ovim kampom želimo da vam pokažemo da Srbija misli na vas, da brine o vama i da čini sve da vam približi svoj jezik, kulturu, istoriju i tradiciju. Gde god živeli: u Beču, Malmeu, Pragu, Banjaluci ili Podgorici, nemojte zaboraviti da u Srbiji uvek imate svoj dom, svoju zemlju, svoj narod koji vas voli i čeka otvorenog srca - istakao je ministar Milićević.

Đorđe Milićević otvorio sportsko-obrazovni kamp u Vrnjačkoj Banji Foto: Dušan Veljović

Tokom trajanja kampa, učesnici će imati priliku da kroz sportske aktivnosti, edukativne radionice, obilaske kulturno-istorijskih znamenitosti i učenje srpskog jezika, bolje upoznaju svoje poreklo i razviju jaču povezanost sa Srbijom. Program je osmišljen tako da promoviše zdrav život, timski duh, solidarnost, ali pre svega ljubav prema Srbiji i srpskom identitetu.

- Draga deco, želim vam da svaki dan proveden ovde bude ispunjen radošću, novim znanjima i prijateljstvima koja će trajati celog života. Ponesite iz Srbije lepe uspomene, naučite nove reči na srpskom, upoznajte svoje vršnjake iz drugih zemalja i sačuvajte taj osećaj pripadnosti koji vas čini posebnima. Vi ste najlepši dokaz da Srbija živi svuda gde žive Srbi - poručio je ministar Milićević.

On je takođe uputio zahvalnost svim organizacionim partnerima koji su doprineli realizaciji ovog kampa, ističući da ovakvi projekti ne bi bili mogući bez zajedničke posvećenosti institucija, lokalne samouprave, nastavnika, sportskih trenera, kulturnih radnika i, pre svega, roditelja koji neguju srpski identitet i van granica matice.

- Država Srbija će nastaviti da ulaže u projekte namenjene našoj dijaspori i regionu, jer to nije samo obaveza – to je naša misija. Odgovorno, s poštovanjem i ljubavlju želimo da vas podržimo u svakom naporu da ostanete ponosni Srbi, bez obzira na to u kojoj zemlji živite - zaključio je ministar Milićević.

Kroz ovakve kampove, Srbija šalje jasnu poruku, da brine, da pamti, da poziva. I da je svaka srpska porodica u dijaspori i regionu važna i dragocena kao deo jedne velike i neraskidive celine, srpskog naroda.