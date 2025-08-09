Crkva Svete Petke smatra se velikom svetinjom iz srednjevekovnog perioda, a u narodu je poznata kao Gračanica. Taj naziv ukorenjen je u predanjima, od kojih se po jednom veruje da su monasi u ovu crkvu izbegli iz crkve Gračanice sa Kosova i Metohije, a po drugom, da je tako nazvana zbog srednjevekovnog grada Gradac koji se nalazi u blizini. Prvobitna crkva rušena je više puta i obnavljana iznova. Prilikom prethodne rekonstrukcije crkve 1935. godine, pronađene su cigle identične onima od kojih je sagrađena crkva Lazarica, što govori o povezanosti ovih svetinja.