Bezbednosne provere na aerodromima često mogu delovati kao haotična žurba – tečnosti, elektronika i druge stvari moraju se brzo organizovati i provući kroz skenere.

Međutim, postoji jedan predmet na koji se putnicima posebno savetuje da obrate pažnju, prenosi Dejli mejl.

Korisnica TikToka, @travel.by.the.books, otkrila je da izbegava da svoj mobilni telefon stavlja u posudu prilikom provere, nakon što ju je radnik obezbeđenja na aerodromu ozbiljno upozorio.

- Stvar koju apsolutno nikada ne radim kada prolazim kroz bezbednosnu proveru jeste da svoj telefon stavljam direktno u jednu od posuda", objasnila je u videu. "Uvek ga stavljam u zatvoren džep svoje torbe".

"Zašto? Jednom sam to uradila, agent TSA (Uprava za bezbednost u saobraćaju) me pogledao i rekao: "Ne voliš svoj telefon?"

Aerodrom, skener Foto: Shutterstock

Pogledala sam ga pomalo zbunjeno i rekla: "Volim", a on je odgovorio: "Ovo je najbrži način da ti ga ukradu".

Najčešća stvar koja se, po njihovim rečima, redovno krade su upravo mobilni telefoni, zato što su ostavljeni na vidnom mestu i dostupni. Redovi se mogu nagomilati, a neko može jednostavno da ga zgrabi dok ti ne obraćaš pažnju, i tek kasnije shvatiš da je prekasno.

Tiktokerka je poručila da zato obavezno sve dragocenosti putnici zatvore u torbu dok prolaze skener.

Nakon videa, neki su doveli u pitanje ovaj savet, tvrdeći da radnici obezbeđenja često traže da se sva elektronika izvadi iz torbi.

Ređali su se komentari: "Osim kada radnik na aerodromu zahteva da sva elektronika i telefoni budu u posudi", "Da, ali problem je što kada kažu da se sva elektronika vadi iz torbe, oni misle na sve to i ponavljaju, laptopovi, iPad uređaji, telefoni...".

Međutim, drugi su se složili sa savetom.

Jedna osoba je komentarisala: "Za sve one koji govore "sva elektronika u posudu" – zvanično TSA pravilo se odnosi samo na laptop računare. Godinama sam slušao kako viču ‘Laptopove vadite, ostalo ostavite’ u raznim gradovima. Dok ti bukvalno ne povuku torbu sa trake zbog toga, da ti zadrži te stvari zatvorene".

Inače, desetine hiljade predmeta se izgube svake godine na aerodromima.

Prema podacima TSA, oko 90.000 do 100.000 predmeta mesečno ostane zaboravljeno na kontrolnim punktovima američkih aerodroma.