Slušaj vest

Još jedna akcija Udruženje dobrovoljnih davalaca krvi Policijske uprave u Vranju ovog puta na Vlasinskom jezeru.

KRV3.jpg
Foto: T.s.

Udruženje dobrovoljnih davalaca krvi Policijske uprave u Vranju u subotu, 9. avgusta ove godine, u prostorijama restorana „Narcis“ na Vlasinskom jezeru, organizuje akciju dobrovoljnog davanja krvi.

VLASINA4.jpg
Foto: T.s.

Akcija će trajati u vremenu od 10 do 14 časova.

Kurir.rs

Ne propustiteBeogradDanas imate mogućnost da na ovim mestima pokažite humanost na delu! Pomozite i nekome spasite život!
shutterstock_2479399295.jpg
BeogradPomozite danas nekome i pokažite humanost na delu! Vaše malo nekome znači puno - evo gde možete dobrovoljno to i učiniti!
davanje krvi shutterstock_1797626095.jpg
BeogradNa ovim mestima danas možete pokazati humanost na delu i nekome spasiti život! Vaše malo nekome znači puno!
450019.00_41_30_23.Still019.jpg
BeogradNa ovim mestima danas možete pokazati humanost na delu i nekome spasiti život! Vaše malo nekome znači puno!
shutterstock_2525391413.jpg