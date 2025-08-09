Društvo
Humanost na delu: Akcija dobrovoljnog davanja krvi u Vranju
Akcija će trajati u vremenu od 10 do 14 časova.
Još jedna akcija Udruženje dobrovoljnih davalaca krvi Policijske uprave u Vranju ovog puta na Vlasinskom jezeru.
Foto: T.s.
Udruženje dobrovoljnih davalaca krvi Policijske uprave u Vranju u subotu, 9. avgusta ove godine, u prostorijama restorana „Narcis“ na Vlasinskom jezeru, organizuje akciju dobrovoljnog davanja krvi.
Foto: T.s.
