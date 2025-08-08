Slušaj vest

Po zahtevu i molbi organa lokalne samouprave, pripadnici inžinjerijskih jedinica Vojske Srbije angažovani su na rekonstrukciji makadamskih puteva u opštini Sjenica, gde trenutno izvode radove na popravci putnih komunikacija u selu Bare. Na ovaj način, pripadnici Vojske Srbije pružaju pomoć i podršku lokalnom stanovništvu omogućavajući im bolju saobraćajnu povezanost sa gradskom sredinom.

Kako je objasnio komandir putnog voda iz 210. inžinjerijskog bataljona Druge brigade kopnene vojske poručnik Danilo Božović, inžinjerijska grupa na ovoj lokaciji raspolaže sa pet inžinjerijskih mašina i tri motorna vozila.

— Radovi su otpočeli 14. jula. Do sada je urađena putna komunikacija u selu Crčevo, dok se danas nalazimo na mestu izvođenja radova u selu Bare, gde je u toku nasipanje deonice puta, uređenje i izrada posteljice puta, kao i izrada bočnih kosina i kanala — pojasnio je poručnik Božović.

Foto: Milos Savic/MC Odbrana

Meštanin sela Blato, koje pripada sjeničkim Barama, Živan Bradić naglasio je da su on i komšije kad god bi otišli u Sjenicu tražili da im se uradi put, koji im je od velikog značaja, pa je tim i zahvalnost Vojsci, koja je došla da ga rekonstruiše, veća.

— Koristimo taj put kad treba da odemo u Sjenicu nešto da namirimo, doteramo namirnice i stočnu hranu, mi drugi put nemamo. Nama je od velikog značaja što će ovaj put da se uradi. Ali imamo još jedan problem, deonica od jedno tri kilometra puta, koja prethodi ovoj odakle je počela rekonstrukcija, trebalo bi, takođe, da se uredi. Ima tu desetak, dvanaest kuća, sve stari žive, dece nema. Družimo se sa vojnicima, pomažemo ako treba da odsečemo granu, drvo. Naši ljudi raskresuju, proširuju put da se ne bi oštetile vojne mašine. Svi su zahvalni, svi su zadovoljni, super sarađujemo sa vojskom — istakao je Živan Bradić.

Zamenik predsednika opštine Sjenica Radiša Knežević naglasio je da je saradnja Vojske Srbije sa tom lokalnom samoupravom na izuzetnom nivou već dugi niz godina.

— Kad god je bilo teško mi smo tražili od naše vojske da nam pritekne upomoć. U prethodne dve nedelje na sasvim drugoj lokaciji sanirana su dva putna pravca prema Novom Pazaru, u podnožju Golije, u selima Crčevo i Šare, gde smo rekonstruisali put dužine oko pet kilometara. Tu ima dosta školske i predškolske dece, kojoj smo olakšali odlazak do škole i nazad. Pre nekoliko dana Vojska je prebacila svoje mašine na ovu lokaciju, to su sjeničke Bare, gde, takođe, rekonstruišemo dva putna pravca: selo Blato i selo Grgaje. Dobili smo pomoć i naših meštana, jer veći deo tih puteva prolazi kroz šumsko područje, a oni su posekli grane koje su smetale da prolaze mašine Vojske Srbije — objasnio je Knežević i zahvalio na dugogodišnjoj podršci svim starešinama i vojnicima, a naročito pripadnicima Druge brigade kopnene vojske.

Foto: Milos Savic/MC Odbrana

Angažovanje pripadnika inžinjerije u sjeničkom selu Bare još jednom na delu pokazuje opredeljenost Vojske Srbije da bude podrška građanima Republike Srbije i dâ konkretan doprinos poboljšanju uslova života meštana i njihovoj boljoj povezanosti sa drugim delovima opštine. To je i prilika da u praksi provere svoje sposobnosti i dodatno unaprede osposobljenost za rukovanje inžinjerijskim mašinama koje se koriste za uređenje puteva, savlađivanje prepreka, zaprečavanje i maskiranje.