Filip je dete iz blizanačke trudnoće rođen 2018. godine koja se završila prevremeno u 32. nedelji.

Sedmog dana po rođenju dobija sepsu, zatim sledi meningitis, upala creva. Na intenzivnoj nezi je bio 26 dana, od toga 20 dana na mehaničkoj ventilaciji. Sa 13 dana je operisao creva. Lečen je od retinopatije i kao posledica ostaje nistagmus. U toku lečenja sepse dobija neonatalne konvulzije. Iz bolnice se otpušta nakon 2,5 meseca uz niz dijagnoza i terapija. Većinu je vremenom pobedio, međutim posledice su ostale u vidu cerebralne paralize (spastična diplegija G801).

Foto: Humanitarna fondacija Pokreni život

Na rehabilitaciju je krenuo već sa 4 meseca. Redovno je sprovođena kineziterapija, radna i vežbe po Vojti.

Urađene su dve operacije po Ulzibatu, a u planu je i treća. I dalje se sprovodi intenzivna rehabilitacija, kao i PET terapija i plivanje u bazenu.

Filip trenutno može da se kreće samo uz pomoć hodalice ili uz pomoć drugog lica. Za prve samostalne korake potrebno je još mnogo rada, vežbi i truda.

Zna da piše i čita, da broji i računa, što je rezultat dugogodišnjih terapija i upornosti, ali treba mu još snage da se oslobodi hodalice, pa će moći baš sve kao i njegov brat blizanac Petar.

Filipu su sredstva potrebna za operaciju koja je planirana krajem godine, za sprovođenje neurorehabilitacije, kineziterapije, hidroterapije, intenzivne fizikalne terapije, PET terapije, hipoterapije, plivanje, putne kao i za troškove smeštaja tokom lečenja.

Foto: Humanitarna fondacija Pokreni život

Pomozimo Filipu da samostalno korača kroz život!

Slanjem SMS poruke 264 na 3800

Uplatom na dinarski račun: 160-6000001965327-19

Uplatom na devizni račun: 160-6000001965395-09

IBAN: RS35160600000196539509

SWIFT/BIC: DBDBRSBG

Uplatom putem Paypala na linku: Paypal

Uplatom putem kartice na linku: E-donacija

