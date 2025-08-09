Društvo
I danas gužve na putevima i graničnim prelazima: Na Batrovcima se čeka tri sata, na Horgošu 90 minuta
Pojačan sabraćaj na auto-putevima donosi ovog vikenda duže kolone vozila na pojedinim graničnim prelazima, ali se one brzo formiraju i na mestima gde je vožnja, zbog radova ili drugih vanrednih zasrtoja usporena, saopštio je jutros AMSS.
Putnička motorna vozila čekaju na graničnim prelazima na izlazu iz Srbije najduže na prelazu Batrovci, tri sata.
Na prelazu Horgoš putnička vozila na izlazu iz zemlje zadržavaju se 90 minuta, na Kelebiji 60, na prelazu Preševo 30 minuta, a na Gradini 20 minuta. Na graničnom prelazu Šid putnička vozila i na izlazu i na ulazu u zemlju čekaju 30 minuta.
Na teretnim terminalima naših graničnih prelaza nema zadržavanja vozila.
