Pojačan sabraćaj na auto-putevima donosi ovog vikenda duže kolone vozila na pojedinim graničnim prelazima, ali se one brzo formiraju i na mestima gde je vožnja, zbog radova ili drugih vanrednih zasrtoja usporena, saopštio je jutros AMSS .

Na prelazu Horgoš putnička vozila na izlazu iz zemlje zadržavaju se 90 minuta, na Kelebiji 60, na prelazu Preševo 30 minuta, a na Gradini 20 minuta. Na graničnom prelazu Šid putnička vozila i na izlazu i na ulazu u zemlju čekaju 30 minuta.