Slušaj vest

Prilikom posete svetinjama posetioci bi trebalo da se obuku skromno i pristojno u skladu sa verskim običajima.

Tokom letnjih meseci veliki broj vernika poseti i manastir Ostrog, posvećen Svetom Vasiliju Ostroškom. Pri poseti ovoj svetinji trebalo bi poštovati i pravila oblačenja.

Pravila oblačenja u manastiru Ostrog.jpg
Teolog Aleksandar Đurđević objašnjava pravila oblačenja prilikom posete manastiru Ostrog Foto: Shutterstock/ Printscreen Tiktok/ verska_nastava

Na ulasku u manastir postoji istaknuto i pravilo oblačenja - žene treba da nose suknje i marame, a muškarci pantalone i majice dugih rukava.

- U manastir Ostrog ne možete da uđete u šorcu. Redar će vam na ulazu dati kecelju ili neku haljinu koju ćete morati da ogrnete ovako po sebi - objasnio je teolog Aleksandar Đurđević.

Teolog Aleksandar Đurđević.jpg
Teolog Aleksandar Đurđević objašnjava pravila oblačenja prilikom posete manastiru Ostrog Foto: Shutterstock/ Printscreen Tiktok/ verska_nastava

Napomenio je da je ulazak u šorcu moguć jedino za decu mlađu od 13 godina.

- Takođe, ramena ne smeju da budu gola. Žene će dobiti maramu, isto tako i muškarci ukoliko dođu u majicama na bretele. A kada završite celivanje moštiju i obilazak manastira, svoju kecelju vratite na mesto odakle ste je i uzeli - naveo je Đurđević na Tiktoku.

Ne propustiteDruštvoGde treba da ostavimo dobrovoljni prilog kada dođemo u manastir Ostrog? Teolog Aleksandar Đurđević dao odgovor vernicima
prilog ostrog.jpg
DruštvoZašto ne treba ostavljati lančiće i brojanice po stenama u blizini manastira Ostrog: Svetitelju ne trebaju naše prljave čarape!
Evo gde treba ostaviti čarape, brojanice, papuče na manastiru Ostrog
DruštvoZA OVO PREDANJE NAROD VERUJE DA JE DELO SVETOG VASILIJA OSTROŠKOG! I dan-danas se prepričava šta se zbilo kad je beba pala sa 70 metara
manastrir-ostrog-3.jpg
DruštvoGORŠTAK NIKOLA ŽIVI U DIVLJINI BLIZU OSTROGA: Ljudi me prevarili, ubio sam 1.200 zmija, a ova zver je stala ispred mene i...
nikola-pavicevic4.jpg

Miloš je čitavih 14 dana pešačio do manastira Ostrog, kako bi sakupio sredstva za Dejanovo lečenje! Evo kako je izdržao putovanje iz Sremske Mitrovice Izvor: Kurir televizija