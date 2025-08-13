Slušaj vest

Prilikom posete svetinjama posetioci bi trebalo da se obuku skromno i pristojno u skladu sa verskim običajima.

Tokom letnjih meseci veliki broj vernika poseti i manastir Ostrog, posvećen Svetom Vasiliju Ostroškom. Pri poseti ovoj svetinji trebalo bi poštovati i pravila oblačenja.

Teolog Aleksandar Đurđević objašnjava pravila oblačenja prilikom posete manastiru Ostrog Foto: Shutterstock/ Printscreen Tiktok/ verska_nastava

Na ulasku u manastir postoji istaknuto i pravilo oblačenja - žene treba da nose suknje i marame, a muškarci pantalone i majice dugih rukava.

- U manastir Ostrog ne možete da uđete u šorcu. Redar će vam na ulazu dati kecelju ili neku haljinu koju ćete morati da ogrnete ovako po sebi - objasnio je teolog Aleksandar Đurđević.

Teolog Aleksandar Đurđević objašnjava pravila oblačenja prilikom posete manastiru Ostrog Foto: Shutterstock/ Printscreen Tiktok/ verska_nastava

Napomenio je da je ulazak u šorcu moguć jedino za decu mlađu od 13 godina.

- Takođe, ramena ne smeju da budu gola. Žene će dobiti maramu, isto tako i muškarci ukoliko dođu u majicama na bretele. A kada završite celivanje moštiju i obilazak manastira, svoju kecelju vratite na mesto odakle ste je i uzeli - naveo je Đurđević na Tiktoku.