Slušaj vest

Tri odrasle žene provele su deset dana u Grčkoj u iznajmljenom smeštaju, a da nisu nijednom izbacile smeće uprkos tri kontejnera ispred ulaza, požalila se gazdarica Nataša!

Ona je bila ogorčena jer je sin od jedne gošće ostavio negativnu recenziju, te je rešila da otkrije njihovo pravo lice.

- Upozorenje za sve sadašnje i buduće stanodavce apartmana u Grčkoj. Tri odrasle, zrele žene, deset dana iz svog smeštaja nisu izbacile smeće, iako su tri kontejnera tačno ispred ulaza u zgradu - ogorčena je Nataša.

Nataša je priložila i fotografije u Fejsbuk grupi "Grčka-Solunska regija i Halkidiki, smeštaj i info".

1/4 Vidi galeriju Gošće nisu izbacile smeće 10 dana iz smeštaja Foto: Printscreen Facebook

- Nisu izbacile nijednu praznu flašu od vode, koje su popile, bacale su praznu ambalažu na terasi, ko da se bave sakupljanjem sekundarnih sirovina. Nameštaj iz sobe su iznele na terasu, i naravno nije im palo na pamet da vrate kada su krenule kući. Cigarete gasile u sudoperi. U kupatilu ulošci na sve strane, naravno van kante. Dlake kose oko slivnika za dve perike - nastavila je Nataša.

Dodala je da je kao stanodavac ovim gošćama bila na usluzi 24 sata.

- Rešavala sam i odgovarala na sva njihova pitanja i što nisam bila u obavezi, jer su neka pitanja i zahtevi bili blago rečeno neumesni i van svakog vaspitanja i kulture. Gospođe su iz Aleksinca, kada su krenule za Srbiju, pitala sam da li je bilo sve ok? Da li su se odmorile. I ako su zadovoljne da napišu recenziju. Pogledi su im bili upitni, u smislu, šta je to recenzija. Dan kasnije, stiže recenzija sa naloga sina jedne od njih - napisala je ona i dodala:

Gošće iz Aleksinca 10 dana nisu iznele smeće iz apartmana Foto: Printscreen Facebook

- Pogledajte fotografije, šta sam zatekla kada sam ušla u smeštaj posle njih. I pročitajte recenziju koju su napisale, posle onakvog svinjca koji su ostavile.

Sin od jedne gospođe, između ostalog, napisao je da je smeštaj prljav, a osoblje nepristojno.