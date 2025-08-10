Slušaj vest

Tri odrasle žene provele su deset dana u Grčkoj u iznajmljenom smeštaju, a da nisu nijednom izbacile smeće uprkos tri kontejnera ispred ulaza, požalila se gazdarica Nataša!

Ona je bila ogorčena jer je sin od jedne gošće ostavio negativnu recenziju, te je rešila da otkrije njihovo pravo lice.

- Upozorenje za sve sadašnje i buduće stanodavce apartmana u Grčkoj. Tri odrasle, zrele žene, deset dana iz svog smeštaja nisu izbacile smeće, iako su tri kontejnera tačno ispred ulaza u zgradu - ogorčena je Nataša.

Nataša je priložila i fotografije u Fejsbuk grupi "Grčka-Solunska regija i Halkidiki, smeštaj i info".

Gošće nisu izbacile smeće 10 dana iz smeštaja Foto: Printscreen Facebook

- Nisu izbacile nijednu praznu flašu od vode, koje su popile, bacale su praznu ambalažu na terasi, ko da se bave sakupljanjem sekundarnih sirovina. Nameštaj iz sobe su iznele na terasu, i naravno nije im palo na pamet da vrate kada su krenule kući. Cigarete gasile u sudoperi. U kupatilu ulošci na sve strane, naravno van kante. Dlake kose oko slivnika za dve perike - nastavila je Nataša.

Dodala je da je kao stanodavac ovim gošćama bila na usluzi 24 sata.

Ne propustiteDruštvoHoror letovanje Milice u Grčkoj: Divlja svinja pored vile, nema tople vode posle 18h, a tek kakvi su kreveti
Očajna žena u Grčkoj

- Rešavala sam i odgovarala na sva njihova pitanja i što nisam bila u obavezi, jer su neka pitanja i zahtevi bili blago rečeno neumesni i van svakog vaspitanja i kulture. Gospođe su iz Aleksinca, kada su krenule za Srbiju, pitala sam da li je bilo sve ok? Da li su se odmorile. I ako su zadovoljne da napišu recenziju. Pogledi su im bili upitni, u smislu, šta je to recenzija. Dan kasnije, stiže recenzija sa naloga sina jedne od njih - napisala je ona i dodala:

Gošće iz Aleksinca 10 dana nisu iznele smeće iz apartmana
Gošće iz Aleksinca 10 dana nisu iznele smeće iz apartmana Foto: Printscreen Facebook

- Pogledajte fotografije, šta sam zatekla kada sam ušla u smeštaj posle njih. I pročitajte recenziju koju su napisale, posle onakvog svinjca koji su ostavile.

Sin od jedne gospođe, između ostalog, napisao je da je smeštaj prljav, a osoblje nepristojno. 

Ne propustiteDruštvoDRAGANA HTELA DA PLAČE KAD JE UŠLA U SVOJ APARTMAN U BUDVI: Izdali gostima, ali nije ni sanjala da će joj se ovo desiti! PA KO OVO MOŽE DA URADI?! (VIDEO)
Gosti ostavili smeštaj u katastrofalnom stanju
DruštvoDošli do smeštaja pa "poljubili vrata"! Grčka info upozorava: Ako ste uplatili ovaj smeštaj ili planirate - nemojte!
Grčka letovanje prevara lažni aranžman
Društvo"Veći raspad u životu nisam videla!" Srpkinja pokazala jeziv smeštaj u Pargi: Prošla kroz pakao za 10 dana pa oplela po vlasnici FOTO
WhatsApp Image 2025-06-28 at 14.47.50_6b103233.jpg
DruštvoGoran čak dva puta morao da uplati smeštaj u Grčkoj: Poslao važno upozorenje za sve koji novac uplaćuju putem aplikacija!
gc.jpg

KRAĐE U GRČKOJ SVE ČEŠĆE, TURISTI OSTAJU BEZ SMEŠTAJA I KROVA NAD GLAVOM! Čačanka se suočila sa prevarom, direktor YUTE objašnjava: Očekivanja su previsoka! Izvor: Kurir televizija