Porodici iz Srbije ukradene pare iz smeštaja u Grčkoj

Porodica iz Srbije koja letuje u Grčkoj tvrdi da je opljačkana u smeštaju i da joj je tom prilikom ukradeno 1.300 evra!

Ova porodica upozorila je sve turiste da budu na oprezu.

- Obaveštenje za ljude koji su u Olimpik biču da paze kako ostavljaju stvari. Danas su nam provalili u studio i iz torbice ukrali 1.300 eura. Policija nam je rekla da ima mnogo prijava u ovoj regiji - napisali su oni.

Lopov ukrao 1.300 evra iz smeštaja Foto: Profimedia

Njihova poruka objavljena je u Fejsbuk grupi "Live from Greece".

Korisnici su pisali i da je to odgovornost vlasnika apartmana.

- Nedavno sam bila u Grčkoj i nosila sam pare I dokumenta na plažu i uvek je neko bio na ležaljkama da čuva - napisala je jedna korisnica u komentarima.