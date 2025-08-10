Slušaj vest

Porodica iz Srbije koja letuje u Grčkoj tvrdi da je opljačkana u smeštaju i da joj je tom prilikom ukradeno 1.300 evra!

Ova porodica upozorila je sve turiste da budu na oprezu.

- Obaveštenje za ljude koji su u Olimpik biču da paze kako ostavljaju stvari. Danas su nam provalili u studio i iz torbice ukrali 1.300 eura. Policija nam je rekla da ima mnogo prijava u ovoj regiji - napisali su oni.

profimedia0307024019.jpg
Lopov ukrao 1.300 evra iz smeštaja Foto: Profimedia

Njihova poruka objavljena je u Fejsbuk grupi "Live from Greece".

evri.jpg

Korisnici su pisali i da je to odgovornost vlasnika apartmana.

- Nedavno sam bila u Grčkoj i nosila sam pare I dokumenta na plažu i uvek je neko bio na ležaljkama da čuva - napisala je jedna korisnica u komentarima.

Ljudi na plaži u Grčkoj
Očajna žena u Grčkoj
Ljudi na plaži u Grčkoj
grcka copy.jpg

