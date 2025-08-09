Slušaj vest

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) upozorio je danas na visoke temperature u Srbiji.

"Za vikend i tokom naredne sedmice veoma toplo sa maksimalnim temperaturama u većini mesta od 34 do 38, lokalno i oko 40 stepeni, a samo će u ponedelјak i utorak na severu, zapadu i u delu centralne Srbije temperature biti nešto niže i kretaće se u intervalu od 31 do 33 stepena", stoji u upozorenju RHMZ.

Screenshot 2025-08-09 113822.png
Dalje dodaju i upozorenje za područje Beograda:

"Za vikend i tokom naredne sedmice veoma toplo sa maksimalnim temperaturama od 35 do 38, a samo će u ponedelјak i utorak  temperature biti nešto niže oko 33 stepena"

Screenshot 2025-08-09 114728.jpg
 Temperature u podne

Prema merenjima RHMZ u 12 sati, najtoplije je u Negotinu i Ćupriji gde je trenutno 35 stepeni. U Somboru, Novom Sadu, Zrenjaninu, Kikindi, Kraljevu, Kruševcu i Nišu trenutno je 34 stepena. 

Sa druge strane, najniža  temperatura je na Kopaoniku, 21 stepen, a u Sjenici i na Zlatiboru je izmereno 27 stepeni. 

Screenshot 2025-08-09 121028.png
Screenshot 2025-08-09 121037.jpg
Pali se crveni alarm

U celoj Srbiji danas je na snazi narandžasti meteo alarm zbog ekstremno visokih temperatura. Ovo upozorenje znači da je vreme opasno: Prognozirane su opasne vremenske pojave, a takvog su inteziteta da mogu prouzrokovati materijalnu štetu i biti opasne po ljude i životinje. Treba biti vrlo obazriv, svestan rizika i redovno informisan o detaljima očekivanih meteoroloških uslova. Pratiti savete koje daju nadležne državne službe.

Screenshot 2025-08-09 113936.png
Crveni meteo alarm biće sutra na snazi u većem delu Srbije, izuzev zapadne i jugozapadne, gde će se upaliti narandžasti meteo alarm. Ovo crveno upozorenje znači da je vreme vrlo opasno: Prognozirane su naročito opasne vremenske pojave, a takvog su intezitetaa da mogu prouzrokovati veliku materijalnu štetu i biti veoma opasne po bezbednost ljudi i životinja. Treba se često informisati o detaljima očekivanih meteoroloških uslova i rizika. Slediti naredbe i savete nadležnih državnih službi.

Screenshot 2025-08-09 115203.jpg
 Vreme narednih dana

Nedelja: Sunčano i veoma toplo. Vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni, krajem dana na severu u skretanju na severni. Najniža temperatura od 15 do 22, a najviša od 35 do 39 stepeni. 

Ponedeljak: Sunčano i veoma toplo. Vetar slab i umeren, severni i severoistočni. Najniža temperatura od 15 do 23, a najviša od 34 do 39 stepeni. 

Utorak: Sunčano i veoma toplo. Vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od 15 do 22, a najviša od 34 do 37 stepeni. 

