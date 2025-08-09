Rok za prijavljivanje na konkurs za smeštaj u studentskom domu počinje 1. oktobra

Slušaj vest

Nakon završetka prijemnih ispita i upisa na fakultete, studente koji dolaze iz unutrašnjosti Srbije čeka još jedna trka i to za mesto u nekom od 12 studentskih domova u Beogradu!

Kako je objavljeno na sajtu ustanove Studentski centar Beograd, rok za prijavljivanje na konkurs za studente prve godine počinje 1. i završava se 15. oktobra 2025. godine i to radnim danima od 8 do 15 časova u Studentskom domu "Karaburma". Za studente ostalih godina studija od 16. oktobra do 5. decembra 2025. godine.

- Pravo na smeštaj u Ustanovu za smeštaj studenata imaju studenti prvi put upisani u prvu godinu osnovnih studija prvog stepena i integrisanih akademskih studija, čije se školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije, koji imaju državljanstvo Republike Srbije ili države u regionu i čije prebivalište nije u sedištu visokoškolske ustanove na kojoj studiraju - navodi se u uslovima prijemna.

Činjenice/Dokumenta za konkurs - prijava za studentski dom (obrazac se kupuje i popunjava prilikom konkurisanja) - overene fotokopije svedočanstava, za svaki završeni razred srednje škole

- uverenje o upisu prve godine studija (prvi put) na teret budžeta Republike Srbije (uverenje o statusu izdaje visokoškolska ustanova) - uverenje o prosečnom mesečnom prihodu po članu porodice za period od 1. januara do 30. juna 2025. godine - indeks i lična karta (na uvid)

Trka za mesto u domu počinje 1. oktobra Foto: Promo

Ukupan broj mesta u beogradskim domovima opredeljenih za smeštaj studenata koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije je 9.258, dok je dodatnih oko 1.000 mesta dostupno za samofinansirajuće studente koji plaćaju ekonomsku cenu smeštaja, ali i za strane studente. Onima koji "upadnu" u dom to će se višestruko isplatiti kad se uzme u obzir visina kirije u prestonici.

Cene smeštaja

- Ministarstvo prosvete utvrđuje cene smeštaja i ishrane za studente koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije. U zavisnosti od kategorije sobe i broja studenata u njoj, budžetska cena smeštaja u studentskim domovima u Beogradu kreće se od 1.300 do 3.190 dinara mesečno - navodi se na sajtu Ustanove Studentski centar Beograd.

Cena smeštaja u domu kreće se od 1.300 dinara Foto: Nemanja Nikolić

Napominju da se neblagovremene i nepotpune prijave na konkurs neće razmatrati.

- Studenti prilikom podnošenja konkursne dokumentacije podnose i zahtev za izdavanje studentske kartice koja je višegodišnja i neophodna je za korišćenje usluga smeštaja i ishrane. Konkursna dokumentacija se podnosi isključivo lično - navodi se u Konkursu.

Stanari domova plaćaju mesečnu stanarinu do 10. u mesecu za tekući mesec. Student prilikom useljenja u ustanovu dostavlja lekarsko uverenje o opštem zdravstvenom stanju (ne starije od 30 dana).

Oni koji ostvare pravo na mesto proći će jeftinije Foto: Zorana Jevtić

- Kandidati za prijem u ustanovu podnose prijavu s potrebnom konkursnom dokumentacijom studentskoj službi visokoškolske ustanove na kojoj studiraju (osim studenata I godine osnovnih i integrisanih studija). Student prilikom useljenja u ustanovu dostavlja potvrdu visokoškolske ustanove, potpisanu od strane odgovornog lica, da se u tekućoj školskoj godini njegovo studiranje finansira iz budžeta Republike Srbije - navodi se.

Kriterijumi za utvrđivanje redosleda kandidata

Nakon isteka roka za prijavljivanje na konkurs, na osnovu dostavljene dokumentacije, utvrđuje se redosled kandidata za prijem u ustanovu na osnovu uspeha ostvarenog u prethodnom školovanju i socijalno-ekonomskog statusa porodice.

- Nakon isteka roka za prijavljivanje na konkurs utvrdiće se rang-lista kandidata za prijem u ustanovu. Studenti se rangiraju prema ukupnom broju bodova ostvarenim po svim osnovama koje se vrednuju za prijem u ustanovu. Rangiranje se vrši na osnovu dostavljene dokumentacije. Rang-lista za smeštaj u ustanovu za studente I godine studija radi se odvojeno od rang-liste za studente ostalih godina studija - stoji u Konkursu.

Kako je objašnjeno, kada veći broj studenata od broja predviđenog za prijem u ustanovu ostvari isti broj bodova, prednost u rangiranju do broja predviđenog za upis ima student koji je ostvario veći broj ESPB bodova, koji ima manji broj godina studiranja, koji ima veću prosečnu ocenu, koji ima manji prihod po članu porodice.

- Svaki kandidat ima pravo prigovora na rang-listu u roku od osam dana od dana njenog objavljivanja na oglasnoj tabli, odnosno na internet adresi ustanove. Ustanova, odnosno služba smeštaja ustanove studentskog standarda ili studentska služba visokoškolske ustanove dužna je da o svim prigovorima odluči u roku od osam dana od dana isteka roka za isticanje prigovora, nakon čega objavljuje konačnu rang-listu kandidata za smeštaj. Službe visokoškolskih ustanova su obavezne da u roku od najkasnije 10 dana od dana isteka roka za prijavu na konkurs, dostave liste odgovarajućoj službi, odnosno ustanovi studentskog standarda - navodi se.