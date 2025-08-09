Slušaj vest

Srpski turisti bili su vidno iznenađeni kada su im se na plaži u Grčkoj tokom sunčanja pridružile ni manje ni više nego koze.

Naime, u popularnoj Fejsbuk grupi "Grčka Info" pojavila se zanimljiva fotografija na kojoj su prikazani turisti u društvu koza.

Dok su neki panično pokušavali da se sklone, drugi su bez straha hvatali trenutke kamerom, da zabeleže neverovatan prizor.

shutterstock_2392695209.jpg
Grčka Foto: Shutterstock

Na fotografijama koje se šire mrežama vidi se i kako koze bez ustručavanja prilaze ljudima i uzimaju im hranu.

- Kad komšije ponesu bolju užinu na plažu...- napisali su članovi Fejsbuk grupe.

Podsetimo, jednu devojku je prethodne godine tokom svog boravka u Grčkoj takođe iznenadila neobična pojava, kada joj se na plaži uz sunčanje pridružila koza.

Kurir/Informer

Ne propustiteDruštvoPorodica iz Srbije s bebom ostala bez smeštaja u Grčkoj! Objekat postoji, a kad su stigli sačekao ih hladan tuš: Hitno se oglasili FOTO
Očajna žena u Grčkoj
NovčanikOBEĆAJU APARTMAN PORED MORA ZA 50€, PA VAM UNIŠTE LETOVANJE: Srbi sve više nasedaju na OPASNE PREVARE, obratite pažnju! Detaljni saveti kako da se ZAŠTITITE
Ljudi na plaži u Grčkoj
DruštvoOtvorite četvore oči u Grčkoj da ne biste platili ove debele kazne! Oglasio se čuveni Srbin Radmilo iz Atine: Svi koji kreću na more ovo moraju da znaju FOTO
radmilo-belic.jpg
DruštvoDošli do smeštaja pa "poljubili vrata"! Grčka info upozorava: Ako ste uplatili ovaj smeštaj ili planirate - nemojte!
Grčka letovanje prevara lažni aranžman