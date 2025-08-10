Slušaj vest

Ubodi opasne ribe poznate kao dragon fiš ili riba zmaj postaju sve češći u Grčkoj, posebno u Stavrosu. Samo ove sezone zabeleženo je preko 20 slučajeva uboda!

Prethodnih godina mnogo Srba je imalo susret s ovom ribom, a prethodnih dana na Fejsbuk grupama posvećenim Grčkoj ponovo kruži upozorenje o ovom stanovniku Egejskog i Jonskog mora.

Mnogo Srba je imalo susret s ovom ribom Foto: Shutterstock

Na ovu ribu upozorila je i medicinska sestra Maja, koja radi u jednoj ordinaciji u Stavrosu.

- Radim u jednoj medicinskoj ordinaciji u Stavrosu i ove godine smo imali zaista mnogo problema sa tzv. Dragon fiš / Weever Fish. Imali smo preko 20 uboda samo ove sezone! (kraj Maja do početka Avgusta) - upozorila je ona.

Više od 20 uboda zabeležno u Stavrosu Foto: Printscreen Facebook/ Grčka info

Njeno upozorenje objavljeno je u Fejsbuk grupi "Grčka info".

- Budite posebno oprezni kad se kupate u plićaku, naročito oko stenovitih delova kao što je Platania deo Stavrosa. Ako volite da plivate tamo, obavezno nosite vodene papuče!

Uživajte u odmoru, ali budite pažljivi - navela je Maja.