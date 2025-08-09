Slušaj vest

Automobili na graničnom prelazu Batrovci sa Hrvatskom na izlaz iz zemlje čekaju puna četiri sata, ukazuju podaci granične policije u 17.05 časova koje je objavilo JP "Putevi Srbije".

Putnička vozila se na Horgošu na izlazu zadržavaju 90 minuta, a autobusi oko sat vremena.

Na graničnom prelazu Gradina sa Bugarskom automobili na izlaz iz Srbije čekaju 50 minuta, a na ulazu oko pola sata.

Na prelazima Preševo sa Severnom Makedonijom i Ljuba sa Hrvatskom automobili na izlaz iz zemlje čekaju 30 minuta, isto koliko i na ulaz u Srbiju na prelazu Jabuka sa Crnom Gorom.

Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za sve kategorije vozila, kao ni na naplatnim rampama duž auto-puteva u Srbiji.

"Putevi Srbije" navode da će kod Mijoske (Opština Prijepolje) do prelaza Gostun sa Crnom Gorom zbog sanacije nestabilne kamene kosine radovi uz naizmenično propuštanje vozila trajati do novembra 2025. godine.

U saopštenju se dodaje i da će na auto-putu E-75 (Beograd-Niš), na petlji Batočina-petlja Jagodina (u smeru ka Beogradu) od ponedeljka u 7 časova do petka u podne zbog radova biti zatvorene i vozna i zaustavna saobraćajna traka.