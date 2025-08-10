Slušaj vest

Direktorka Funkcije usluga i prodaje „Pošte Srbije“ Bojana Nikolić izjavila je povodom internet prevara u okviru kojih građanima stižu poruke navodno iz ovog preduzeća da „Pošta Srbije“ ne komunicira sa korisnicima putem imejla nego šalje obaveštenja da im je pristigla neka pošiljka i ne traži da ostave lične podatke putem linkova.

U jednoj od poruka koja je navodno stigla iz „Pošte Srbije“ piše da je paket stigao u skladište, ali da ne može biti isporučen zbog nepotpune adrese i traži se od korisnika da kliknu na određeni link zbog čega građani mogu da ostanu bez novca.

Nikolićeva za Tanjug napominje da „Pošta Srbije“ ne komunicira sa korisnicima na ovaj način.

- Pre svega, ne koristimo imejl za komunikaciju, a poruke koje dostavljamo korisnicima su najčešće poruke koje ih obaveštavaju da im je pristigla neka pošiljka. Takođe je važno za sve korisnike i građane da budu jako obazrivi kada takve poruke stignu, jer „Pošta Srbije“ nikada ne traži da svoje podatke ostavite na nekom linku - rekla je Nikolić.

Prema njenim rečima, „Pošta Srbija“ radi sa renomiranim stručnjacima i sa državnim organima da bi sprečila ove "fišing prevare".

- Želimo da istaknemo da građani smireno pristupe i da dobro pročitaju tu poruku. Poruke obično dolaze sa lošim pismom, latinično ili ćirilično, sa nepotpunim obeležjima preduzeća. I važno je da nas kontaktiraju. Mi smo tu za davanje stručnog mišljenja i informacija. Naše preduzeće poseduje kontakt centar 0700 100 300 svakim radnim danom pa i nedeljom. I bolje je proveriti kada takva poruka stigne da li je zaista prava poruka ili ne - rekla je Nikolićeva.

Ona je istakla da je neophodno da građani kontaktiraju CERT Nacionalni centar za prevenciju bezbednosnih rizika u IKT sistemima Republike Srbije) ili MUP ukoliko su slučajno ostavili podatke bankovne kartice ili da zovu banku kako bi te kartice stopirali.