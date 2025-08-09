Slušaj vest

Danas je na Kosovu i Metohiji registrovano ukupno 40 požara — od kojih je 25 lokalizovano, a 15 aktivno — a dodaje se da je veliki požar zahvatio danas i selo Slovinje, u blizini Lipljana, ugrožavajući kuće u tom području.

- Na Kosovu i Metohiji јe od 14:00 do 20:00 časova 9. avgusta 2025. godine registrovano ukupno 40 požara. Od njih, 15 јe јoš uvek aktivno, dok јe 25 lokalizovano - navodi se u saopštenju.

Naјozbiljniјa situaciјa јe priјavljena u selu Donja Dubnica u opštini Poduјevo, gde јe zbog obima požara zatražena pomoć od drugih vatrogasnih јedinica.

Takođe јe zatražena vazdušna intervenciјa KFOR-a.

Upravljanje situaciјom se sprovodi u punoј koordinaciјi sa Profesionalnim vatrogasno-spasilačkim јedinicama, uz apel na građane da izbegavaјu bilo kakve radnje koјe bi mogle izazvati požar i da svaki slučaј odmah priјave na broјeve za hitne slučaјeve 112, 193 i 192.