Slušaj vest

U požeškom kraju, upriličena je specifična svadba mladoženje iz Zemuna i mlade iz Amerike, koji su odlučili da gradski život zamene doseljavanjem u Prilipac. Mladenci su kupili i oživeli ugašeno domaćinstvo nedaleko od Munjinog brda i auto-puta, a organizacija svadbe pripala je komšijama iz sela.

Dolazak trubača na imanje Dejzi i Miloša Markovića u Prilipcu označilo je početak svadbenog slavlja. Mladenci su se upoznali u Americi, gde su se zasitili brzog i stresnog urbanog života.

- Zaista je lepo probuditi se i uživati u ovoj prirodi. Ja sam zaljubljena u vašu kuhinju. Način na koji se ovde jede je zdraviji, za mene je organski, drugačije je. Uživamo u hrani koja nije upakovana, nabavljamo od komšija u selu - kaže mlada Dejzi Marković.

- Ova sloboda, gde ne moramo da jurimo za poslom, da živimo u četiri zida kô u kavezu nas su doveli ovde. I ljudi su nam izašli u susret, celo selo nas je prihvatilo, otac Milan, naša crkva ovde - istakao je mladoženja Miloš Marković.

- Oni su to putem interneta, sajta, oglasa videli i svidelo im se. Oni su to kupili na neviđeno - objašnjava protojerej Milan Popović

1/5 Vidi galeriju Svadba Dejzi i Miloša Markovića - mladoženja iz Zemuna, mlada iz Amerike Foto: Printscreen RTS

.

Od Zemuna i Hondurasa do požeškog Prilipca

Dolazak ih je još više vezao za taj kraj. Obnovili su dve stare, a grade i novu kuću. Od prvog dana su se zbližili sa komšijama, a okumili su se sa Božićima.

- Prihvatili su komšije, prijatelji i drugari moji i ceo Prilipac, Pilatovići i okolina ovde - navodi kum mladenaca Milan Božić.

Majka mladoženje Dušica Marković ne krije zadovoljstvo što su Miloš i Dejzi u Srbiji: "Srećna sam što su sada ovde, prvo to. Ali ovaj mir, tišina, ovaj pogled, ovi ljudi, ovo sve".

Miloš je rodom iz Zemuna, a Dejzi iz Hondurasa. I njena sestra planira da se sa porodicom doseli u Srbiju. Kupili su kuću u Papratištu, selu nedaleko od Prilipca.

- Kada sam prvi put došla ovde bila sam oduševljena ljudima i zato želimo da se porodica širi u Srbiji - objašnjava Ingrid Flores iz El Salvadora.

Venčanje Markovića upriličeno je u prilipačkoj crkvi, zadužbini Kneza Lazara Hrebeljanovića. Novopečeni mladenci i žitelji Prilipca nameravaju da kroz etno turizam otkriju turistima čari i lepote tog dela Srbije.