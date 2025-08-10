Slušaj vest

Vreme u Srbiji će danas biti sunčano i veoma toplo, sa slabim i umerenim istočnim i jugoistočnim vetrom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Najniža temperatura biće od 15 do 22, a najviša dnevna od 35 do 40 stepeni.

U Beogradu će vreme danas biti sunčano i veoma toplo, takođe sa slabim i umerenim istočnim i jugoistočnim vetrom. Najniža temperatura biće od 19 do 22, a najviša dnevna oko 38 stepeni.

Upozorenje na visoke temperature

"Danas i tokom naredne sedmice veoma toplo sa maksimalnim temperaturama u većini mesta od 34 do 38, lokalno i oko 40 stepeni, a samo će u ponedelјak i utorak na severu, zapadu i u delu centralne Srbije temperature biti nešto niže i kretaće se u intervalu od 31 do 33 stepena", stoji u najnovijem upozorenju RHMZ.

Temperature u 7 sati

Prema merenjima RHMZ najtoplije jutro je u Beogradu gde je u sedam sati izmereno 24 stepena. Sledi Palić sa 23, a potom i Kikinda, Crni Vrh i Negotin gde je izmereno 22 stepena. Najhladnije je u Sjenici gde je jutros u sedam bilo 11 stepeni.

Foto: Printscreen/RHMZ

Foto: Printscreen/RHMZ

Upaljen crveni meteo alarm

U celoj Srbiji, izuzev zapadne i jugozapadne, na snazi je crveni meteo alarm zbog ekstremno visoke temperature. Ovo upozorenje znači da je vreme vrlo opasno: Prognozirane su naročito opasne vremenske pojave, a takvog su intezitetaa da mogu prouzrokovati veliku materijalnu štetu i biti veoma opasne po bezbednost ljudi i životinja. Treba se često informisati o detaljima očekivanih meteoroloških uslova i rizika. Slediti naredbe i savete nadležnih državnih službi.

Foto: Printscreen/RHMZ

Vreme narednih dana

Ponedeljak: Pretežno sunčano i veoma toplo. Vetar slab i umeren, u Vojvodini i ponegde u brdsko-planinskim predelima kratkotrajno i jak severni i severoistočni. Najniža temperatura od 15 do 23, a najviša od 31 na severozapadu do 39 stepeni na jugu i jugoistoku.

Utorak: Sunčano i veoma toplo. Vetar slab i umeren, istočni i severoistočni. Najniža temperatura od 15 do 20, a najviša od od 31 na severozapadu do 37 stepeni na jugu i jugoistoku.