Na putevima u Srbiji u smeru ka Mađarskoj i Hrvatskoj, kao i iz pravca iz Bugarske i ka Severnoj Makedoniji intenzitet saobračaja je jak, saopšteno je iz Auto-moto saveza Srbije (AMSS).

Kako dodaju, na deonicama na kojima je saobraćaj zbog radova usporen očekuje se formiranje kolona.

Putnička vozila čekaju 20 minuta na izlazu iz zemlje na Preševu.

Za teretna vozila na graničnim prelazima nema zadržavanja.

Na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila.

