Devojčica (15) iz Kučeva, za kojom se tragalo od 5. avgusta, pronađena je, saopšteno je na zvaničnoj stranici "Amber Alert Srbija".

- Pronađena je, hvala vam svima, dobri ljudi - objavila je njena sestra.

Podsetimo, ona je poslednji put viđena 5. avgusta oko 21 čas u Kučevu, nakon čega joj se gubio svaki trag. U potrazi su bili uključeni porodica, prijatelji i policija.

Njena sestra ranije je ispričala da su obišli sve kuće i pretražili teren, ali da do juče nisu imali nikakvih informacija o tome gde bi mogla biti.

(Kurir.rs/Telegraf/Preneo: Đ. M.)

