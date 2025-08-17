Slušaj vest

Za dva dana dve osobe su stradale prilikom sečenja i izvlačenja drva. Drvoseče kažu da rad u šumi spada u rizična zanimanja i da je poštovanja svih mera bezbednosti jedini način da se izbegnu nesreće.

Pred odlazak u seču drva, Dragan Obrenović, koji je profesionalni sekač uvek se pridržava pravila koje je učio tokom školovanja. Danas je malo obrazovanih drvoseča, a imao je često priliku da u šumi sretne ljude koji nisu uopšte svesni opasnosti, koje krije rad u takvim uslovima.

- Ako ne možete da kupite pancirne cipele, ne možete da kupite zaštitnike, ne možete da kupite pancir, ajde jer jedne pantalone sada sekača su negde oko 700 evra, ali ljudi nemojte ići u opancima, u patikama, nemojte ići, čak ja sam video ljude u papučama došao u šumu. Pa taj se sapne u dvorištu, gde je trava pošišana, a kamoli papučama, tu je povreda - ističe Dragan Obrenović, profesionalni sekač.

Dragan Obrenović, sekač drva objašnjava koje su opasnosti ovog zanimanja Foto: RTS Printscreen

Nepažnja i nepridržavanja mera bezbednosti dovodi i do tragičnih posledica.

Po Draganovim rečima rad u šumi je kao u onom crtanom filmu ptica trkačica i Kojot. Vi ste u šumi jedan kojot protiv koga u jednom momentu su okrenuti i zakoni fizike i zakoni hemije i zakoni gravitacije i antigravitacije. Zbog toga je neophodna adekvatna oprema i veština u rukovanju. Svakako da je potrebna i mehanizacija, ali se najčešće koriste traktori namenjeni za poljoprivredu ili voćarstvo.

Ubod stršnjena može biti smrtonosan

Zbog čega ujed stršnjena u šumi može biti smrtonosan Foto: Tamara Trajković, - / Ardea / Profimedia

- Jer potrebno im je možda dva, tri dana u šumi i to je to. I onda osnovni je problem, ako ništa drugo, ako ta mehanizacija nije, osnovno je da ima bar kabinu i da ima ovaj rol bar, jer u slučaju prevrtanja to čuva vozača, odnosno traktoristu da ne bude pritisnut. Ja čak ovde sam uradio i napred rol bar da zaštitim i prednju stranu - dodaje.

Velika opasnost, koja može dovesti i do smrtnog ishoda je ubod stršljena.

- Garderobom pokrijte maksimalno deo tela, da ne bi došlo do uboda stršljena i treba povesti računa i o tome. Dobro osmotriti stablo koje se obara, da nema šupljina u njemu, da slučajno nema stršljenova. Kad se obori, sačekajte, pogledajte malo, jer i to dosta utiče da ljudi... E sad, ako se ide grupno najbolje bi bilo, ako postoji mogućnost što bliže do mestu rada, gde se radi u šumi, doći sa putničkim vozilom, da bude pripremljeno u slučaju nesreće - savetuje Dragan.

Da bi sprečili posledice, za sve koji odlaze u šumu da pripreme drva najvažnije je da budu svesni opasnosti, koje mogu sprečiti ukoliko primenjuju mere zaštite i bezbednosti. Jer, iskusne drvoseče kažu da šuma ne prašta greške ni najiskusnijima.