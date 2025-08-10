Slušaj vest

Potpukovnik policije Dejan Stević rekao je da je za šest dana kontrolisano više od 38.000 vozača, otkriveno 24.000 nepropisnih brzina. Svi koji se upute u Guču moraju da shvate da je Guča hermetički zatvorena u užem i širem prstenu, rekao je Stević i objasnio šta to znači.

Potpukovnik Stević rekao je, gostujući u Dnevniku RTS-a, da je što se tiče graničnih prelaza, svuda fluidno.

"Najveći pritisak je prema Hrvatskoj, zapadna kapija i severna kapija Horgoš, ali i istočna kapija. Pripadnici Uprave granične policije i Uprave carine daju svoj maksimum i rade u punom kapacitetu“, napominje Stević.

Zadržavanja su od 15 do 30 minuta, nešto više na Istočnoj kapiji, na Gradini je 30 do 60 minuta.

"Ministarstvo unutrašnjih poslova i Uprava saobraćajne policije rade sve što je u njihovoj moći da naši putevi budu bezbedni. Jeste pojačan pritisak, ovo jeste tranzitni period, dužine kilometra auto-puta kroz Srbiju zaista privlače veliki broj ljudi koji tranzitiraju. Svuda je bezbedno gde se poštuju propisi“, rekao je potpukovnik Stević.

Potpukovnik policije Dejan Stević Foto: Screenshot RTS

Gužve se očekuju narednog vikenda

Stević kaže da se gužve na putevima očekuju narednog vikenda.

"Prošlog vikenda imali smo na Vrčinu preko 250.000 vozila koja su prošla tu naplatnu stanicu i preko 130.000 vozila na naplatnoj rampi Šimanovci. Dakle, bili smo spremni i ispratili smo ovaj tranzit. Bićemo spremni i sledećeg vikenda kao što je to bio slučaj i ovog vikenda“, napominje Stević.

Na koji način se kontrolišu stranci na putevima u Srbiji

"Najpre moram da se pohvalim ispred Ministarstva unutrašnjih poslova da zaista figuriramo kada su u pitanju sistemi automatske detekcije, odnosno kontrole brzine na našim putevima. Imali smo neke ekstremne slučajeve u toku akcije od 4. do 10. avgusta koja je na međunarodnom nivou, a tako i na putevima u Srbiji, a usmerena na otkrivanje nepropisne brzine", kaže Stević.

Naveo je primer da je državljanin Severne Makedonije koji je vozio 218 kilometara na čas na auto-putu, zaustavljen i procesuiran u skraćenom postupku. Austrijski državljanin koji je vozio 211 na sat na auto-putu, takođe je zaustavljen i procesuiran. "Ovde govorimo o sistemu merenja prosečne brzine“, naveo je Stević.

Pripadnici Ministarstva u posebnim kontrolnim sobama vode računa o ovoj vrsti prekršaja i izuzimaju ih, obaveštavaju pripadnike Uprave saobraćajne policije na terenu koja na posebnim tačkama za koje procenimo da su bezbedna mesta vrši kontrolu i procesuiranje stranih državljana, dodaje potpukovnik policije.

Podaci o saobraćajnim nesrećama

U toku letnjeg perioda, u junu, julu i avgustu na putevima strada gotovo trećina od ukupnog broja stradalih.

Stoga smo mi negde i fokusirani da zadržimo bezbednost baš u ovom tromesečju, napomenuo je Stević.

Kada krenuti na put

Odgovarajući na pitanje kada krenuti na put, ukazuje da treba izbegavati jutarnji špic od 7 do 9 i od 14 do 17 sati, dodajući da je ključan odmor.

"Dakle, krenuti na put kada se osećate sposobnim za to. Umor je jedan od najuticajnijih faktora kada je težina posledica saobraćajne nezgode u pitanju. Mikrosan koji se dešava u samo nekoliko sekundi je nepredvidiv. Vi osećate umor, ali ne znate kada će nastupiti taj mikrosan“, kaže Stević.

Naveo je da se juče desila saobraćajna nesreća prema Gostunu.

"Pred sam kraj jedne etape, gde najviše dozvoljavamo sebi da vozimo umorni, kada ostavimo par kilometara, tu se uvek dešavaju fatalne posledice. Imali smo vozača putničkog vozila koji je, za sada iz neutvrđenih razloga, prešao suprotno u traku i sudario se sa vozačem kamiona. Vozač putničkog vozila je izgubio život. Pretpostavljamo da je ovde bilo baš ta floskula "izdržaću još ovih desetak kilometara" i da je umor ovde bio ključni faktor kada je fatalni ishod bio u pitanju“, kaže on.

Alkohol treći uticajni faktor

Stević kaže da je alkohol vrlo opasan zato što je katalizator preostala dva faktora.

Na prvom mestu je nepropisna brzina, na drugom mestu je pogrešno sagledavanje saobraćajne situacije.

"Ali kada ste pod uticajem alkohola, i brzina i pogrešno sagledavanje trenutne situacije u saobraćaju budu još opasniji i izraženiji", dodaje Stević.

Pojačana kontrola na putevima ovih dana

"Što se tiče ove same akcije, mi smo prisutni sa preko hiljadu policijskih službenika. Dakle, ona se završava večeras u ponoć. Mi smo za samo šest dana, dakle sumiramo još uvek današnji dan, imaćemo rezultate ujutru - kontrolisali preko 38.000 vozača“, kaže on.

Otkriveno je više od 24.000 nepropisnih brzina. I ono što nas posebno brine jeste da smo preko 2.600 nepropisnih brzina otkrili u zonama pešačkih prelaza, rekao je Stević.

"Pešaci su najranjivija kategorija učesnika u saobraćaju. Dakle, pešaci, oprez, vozači - nikako preko 30 km na čas u zonama pešačkog prelaza", napominje potpukovnik Stević.

Povećana kontrola zbog Guče

Što se tiče avgusta, od početka meseca osam lica izgubilo je život na našim putevima.

"Ako posmatramo isti period prethodne godine, 20 lica je izgubilo život na našim putevima. Što se tiče samog republičkog nivoa, od početka godine imamo 15 lica manje stradalih", navodi Stević.

"Nema nas dovoljno, ali smo opet uz sve napore uspeli da smanjimo broj poginulih u julu za 17 lica. Dakle, ovo ne smatramo uspehom, ali smatramo jednim rezultatom", dodaje gost Dnevnika.

Odgovarajući na pitanje o bezbednosti na putevima zbog Dragačevskog sabora u Guči, Stević kaže da je Guča hermetički zatvorena.

"Svi koji se upute u Guču moraju da shvate da je Guča hermetički zatvorena u užem i širem prstenu. To znači da niko ne može napustiti ovo mesto okupljanja, odnosno festivala, a da ne bude kroz levak alkotestiran. Mi smo za samo 12 sati u Guči imali 18.200 kontrola, od toga je 29 vozača iskuljčeno iz saobraćaja, 17 zbog uticaja alkohola, jedan vozač koji je bio pod dejstvom droge", kaže Stević.

Potpukovnik Stević je rekao da se u Guči za par dana dogodila jedna saobraćajna nezgoda sa manjom materijalnom štetom.