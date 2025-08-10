Slušaj vest

Albansko primorje ove sezone vrvi od turista, a Drač, najpoznatiji grad na obali, ponovo je među glavnim mamcima za turiste iz regiona. Duga peščana plaža i sve bogatija turistička ponuda učinili su da se i ovog leta traži mesto više.

Iako su cene porasle, mnogi kažu da je odmor u Albaniji i dalje među najpovoljnijima koje možete pronaći na Jadranu.

Upravo to tvrdi i Dragan (47) iz Srbije, koji u Albaniju dolazi već godinama. Kaže da ove sezone primećuje znatno veći broj turista iz naše zemlje – od Pančeva i Jagodine pa do juga Srbije. Takođe, otkriva da su cene mnogih proizvoda skočile za 10 posto.

Cene skočile za 10 posto

"Sve u svemu cene ove godine u Albaniji su za oko 10 posto više u odnosu na prošlu ali i pored toga Albanija ostaje najjeftinija morska destinacija u regionu. Recimo, giros je prošle godine 250 leka (2,57 evra) a ove 300 (oko 3 evra), pivo je bilo 200 (oko 2 evra) a ove godine je 250 leka (2.5 evra). Što se tiče cena u marketima i one su skočile - pamtim da je prošle godine mleko bilo 100 leka, što je oko 100 dinara, a ove je već 130 dinara", rekao je Dragan.

Na osnovu i fotografija koje je poslao, može se videti da se cene pica kreću se od 490 leka (4,08 evra) za Margaritu, preko 630 leka (5,25 evra) za picu sa pršutom, do 980 leka (8,17 evra) za picu sa plodovima mora.

Što se tiče užina, hamburger košta 590 leka (4,92 evra), klub sendvič 490 leka (4,08 evra), a šiakjata (vrsta hleba ili sendviča) 390 leka (3,25 evra).

Foto: Printscreen/Youtube

Kafa 0.72 evra, voda 0.83 evra

Kafe i ostali topli napici se kreću od 90 leka (0,75 evra) za espreso do 210 leka (1,75 evra) za kakao, dok je makijato 110 leka (0,92 evra), topli čaj 120 leka (1,00 evro) i kapućino 190 leka (1,58 evra).

Voda je 100 leka (0,83 evra), Coca-Cola i Fanta po 180 leka (1,50 evra), dok se cene piva kreću od 190 do 420 leka (oko 1,58 do 3,50 evra).

Što se tiče fast food-a i gril jela, pomfrit i tost sendvič koštaju po 200 leka (1,67 evra), dok klub sendvič i pljeskavica iznose 550 leka (4,58 evra), a pileći hamburger 300 leka (2,50 evra)

Kako navodi, i pored viših cena, broj turista je ove godine veći nego ranije. Primećuje se sve veći priliv gostiju iz Srbije – od Pančeva i Jagodine pa do juga zemlje – dok su, kada je reč o bivšoj Jugoslaviji, i dalje najbrojniji posetioci iz Bosne, koji već tradicionalno godinama letuju u ovom delu albanskog primorja.

"Hoteli prelaze u all inclusive varijantu"

Ono što se njemu i njegovoj porodici posebno svidelo jeste činjenica da se Albanija trudi da unapredi turističku ponudu.

"Zapazili smo i detalj da sve više hotela prelazi u all inclusive varijantu, nude sva tri obilna obroka sa zaista raznovrsnim jelima, koktele na plaži, sladoled i korišćenje bazena u okviru hotela", govori on.

Foto: Printscreen/Youtube

"Ovo je ozbiljan propust domaćina"

Ipak, pored dobrih strana letovanja na ovoj destinaciji, napominje da ima i onih neprijatnih koje se po njemu ne bi smele dešavati.

"Doduše, bilo je i slučajeva povređivanja na plaži, kada je jedna devojka u plitkom delu mora isekla nogu o metalni predmet koji je verovatno odavno bačen u more, a do sada nije uklonjen. Ovo je ozbiljan propust domaćina koji hitno mora da se reši, jer je zdravlje i bezbednost ljudi na prvom mestu", dodaje on.