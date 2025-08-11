Slušaj vest

Kubik drva ove godine košta oko 6.000 dinara, dok u velikim gradovima cena ide do 9.000 dinara. Ipak, u nekim mestima na jugu Srbije drva pored puta koštaju već od 3.000 dinara.

Mnogi građani preko leta nabavljaju drva za ogrev, a neki od njih upozoravaju na trikove prodavaca kojima se služe kako bi zakinuli mušterije te na iste treba obratiti pažnju i otvoriti četvore oči prilikom kupovine. Najpoznatiji "trik" im prolazi iz sezone u sezonu uz pomoć merenja njihovim metrom koji obično biva kraći do desetak centimetara.

Međutim, nekim stalnim kupcima drva poznate su ove cake trgovaca te su neki počeli i da ih kontrolišu i proveravaju.

Složena iscepana drva Foto: Shutterstock

- Šest godina unazad kupim ogrev od istog trgovca i on je ponovo rešio da me zakine. Dovezao je drva kasno popodne, istovario s radnikom ispred kuće, bukvalno ih nabacao, naplatio i otišao. Pošto znam da me potkrada hteo sam samo da se uverim u to te sam sutradan sam složio sva drva i video da tu dosta fali. Odmah sam ga zvao i zahtevao da mi dotera još i da popuni taj prostor do pet metara - pričao je za Kurir Leskovčanin S. K.

Odlično platila, častila i bila prevarena

O potkradanju trgovaca polemisalo se svojevremeno i na društvenoj mreži X kada se jedna korisnica požalila kako je prevario prodavac koji joj je naplatio 5, 5 metara, a dovezao jedva četiri.

- Lik nam doterao drva u selo. Naplatio 5, 5 metara, došao čovek da iseče kaže da ovde ima jedva četiri metra. Ako neko prodaje drva evo ja sam de*il kome možete da naplatite 1.000 evra za deset metra, a doterate dva metra. Odlično plaćam, plus častim, plus sam glupa. Dodatna kombinacija - napisala je ona u tvitu i pokrenula lavinu komentara.

Foto: Shutterstock

- Meni i bratu, kad smo bili klinci lik dovezao drva. Video nas dvojicu same i izbacao u kanal. Kad je ćale došao kući odmah je znao koliko je sati. Bilo 8 metara, a plaćeno 10. Zato ćale kad kupuje, njihovih 10 ćale složi u 9 pa traži još metar - piše u jednom od komentara, dok su je drugi korisnici savetovali na šta treba da obrati pažnju kada kupuje drva.

- Ako može dobronameran savet - sledeći put tražite da vam drva složi kad ih istovari pa ih premerite. Ili zamolite nekoga da to uradi za vas. Kupujte samo umetrena drva tj. koja su oko metar dugačka. Žalite se i sada ako ste sigurni da ste obmanuti i ako imate kontakt informacije - napisao je korisnik, a autorka je odgovorila:

- Hvala vam na savetu. Dovezli su drva po mraku, nema uličnog svetla u selu. Istovarili i sve nešto izukrštali, nit je bilo ravno složeno niti jedno na drugo;