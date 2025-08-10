Slušaj vest

Ivan Ristić najavio je da je pred nama poslednji duži i izražen toplotni talas ovog leta.

Najveće vrućine biće u južnim i jugoistočnim krajevima Srbije, gde se prognoziraju temperature do 40 stepeni.

"Sledeća sedmica biće baš vrela, pogotovo u južnoj i jugoistočnoj Srbiji. Danas je u Beogradu skoro 36, a očekujemo i do 38, što može biti najtopliji dan u avgustu", rekao je Ristić za TV Pink.

Blago osveženje moguće je u utorak, kada će severni krajevi zemlje osetiti manji prodor svežijeg vazduha, ali to neće biti dugotrajan predah.

"U utorak u Beogradu očekujemo oko 33, 34 stepena, što je za četiri stepena manje nego danas, ali od srede ponovo sledi porast temperatura na 35, 40 stepeni.“

Foto: Printscreen/TV Pink

Pravo osveženje očekuje se tek posle 19. avgusta, kada toplotni talas neće prestati, ali će biti ublažen.

"Od Preobraženja temperature će biti u manjem padu, možda između 31 i 35 stepeni, što se i dalje računa kao toplotni talas, ali će biti prijatnije", najavio je Ristić.

Dodatno olakšanje doneće jugoistočni vetar (košava), koji će u ovim uslovima prijati kao prirodni ventilator, posebno tokom dana.

"Košava nam retko kad prija, ali kada je 35, 36 stepeni, onda je korisna. Noći su svežije, naročito van Beograda, gde će biti prijatnije za odmor", rekao je Ristić.

Zahlađenje i jesenje vreme tek krajem avgusta

Ristić ne vidi značajnije zahlađenje do kraja avgusta, osim mogućnosti za lokalne pljuskove u trećoj dekadi meseca, ali i to će biti vrlo umereno.

"U prošlosti smo krajem avgusta imali zahlađenje sa temperaturama i do 10 stepeni, ali sada se to pomerilo ka kraju septembra. Klima se očigledno promenila.“

Šta nas čeka na jesen?

Ristić potvrđuje da ćemo imati i miholjsko leto, koje prema njegovim rečima, "nikada ne omane".

"Početkom oktobra uvek dolazi miholjsko leto, temperature oko 24, 25 stepeni, sunčano i idealno vreme", rekao je on.

Prvi sneg se očekuje tek krajem novembra, a leto 2025, iako toplo, neće oboriti rekord iz 2024. godine.