Radmilo Belić, Srbin iz Atine, o incidentima naših građana na letovanju u Grčkoj

Slušaj vest

U Grčkoj je prethodnih dana zabeleženo nekoliko incidenta na plažama i u apartmanima kada su u Asprovalti naši državljani zadobili povrede prilikom eksplozije plinske boce, dok se u Nai Poriju utopio jedan naš turista.

Povodom ovih dešavanja poznati Srbin iz Atine Radmilo Belić objavio je u Fejsbuk grupi Grčka info objavio je obaveštenje sa novim detaljima oko povređenih Srba u Asprovalti i još jednom upozorio na velike talase u severnim delovima Grčke.

- Proteklih dana nismo imali lepih vesti iz Grčke. Jedan naš sunarodnik se udavio u Nei Poriju, jedan turista iz Rumunije se udavio u Sartiju, dvoje turista se udavilo na ostrvu Milos na plaži Sakaroniko. Svakoga dana pročitam poneku tužnu vest. Pored toga, imali smo ekspoloziju plinske boce u jednom apartmanu u Asprovalti, gde je povređeno pet naših sunarodnika, od toga su dvoje završili u bolnici Georgios Papanikolau u Solunu. Da pođem od ove poslednje vesti. U bolnici su jedan muškarac i jedna žena. Muškarac je zadobio opekotine prvog i drugog stepana, na površini od 40 odsto kože. Zbog toga je trenutno na respiratoru. Žena je dobila opekotine prvog stepena na površini od 20 odsto kože. Ostalo troje ima posekotine od stakla, koje je popucalo usled ekspolozije plinske boce - navodi Belić i dodaje:

1/9 Vidi galeriju Srbi povređeni u eksploziji plinske boce u Grčkoj Foto: Drustvene Mreže

Nova saznanja o smeštaju

- Istraga policije je u toku da se ustanovi kako je došlo do eksplozije. Ono što se u međuvremenu saznalo prema pisanju grčke štampe, je da je apartman ilegalno izdavan, tačnije nije prijavljen Udruženju hotela i apartmana u Asprovalti. Iz udruženja je navedeno da ovakvi apartmani ne zadovoljavaju standarde koje propisuje E.O.T (turistička organizacija Grčke). Ovaj slučaj bi trebao da opomene turističke inspekcije u Grčkoj da pooštre kontrole, kao i turiste da vode računa gde odsedaju.

Veliki talasi i vetar u Grčkoj

Belić kaže i da drugi deo posvećujem učestalim utapanjem ljudi na plažama.

Turisti se kupaju na plaži u Sartiju uprkos talasima Foto: Fejsbuk Printscreen/nikana.gr

- Pre početka avgusta meseca, napisao sam post gde sam upozorio ljude, o čemu treba da vode računa kada su na plažama, a posebno u avgustu, kada je intenzivan vetar Egeja, koji se naziva Meltemi. Iz objava mnogih, vidim da su talasi veliki, da vetar duva svuda (i kod mene u Atini je baš jak) i da se članovi raspituju gde se mogu kupati, a da nema toliko velikih talasa.

Ukoliko postoje plaže sa uvalama, tu nikada nema velikih talasa i tu idite. Za one kojima talasi ne smetaju i uživaju u njima, ono što bih hteo da napomenem je da ukoliko nisu dobri plivači, neka ne izazivaju sreću. Posebno treba voditi računa o maloj deci u takvim momentima - naglašava Belić:

Radmilo Belić, Srbin iz Atine o velikim talasima u avgustu u Grčkoj i eksploziji plinske boce u smeštaju u Asprovalti gde je povređeno petoro Srba Foto: Facebook Printscreen/Grčka info

- I naravno ukoliko je postavljena crvena zastava, tada se ne ulazi u more. Svako ko i pored toga ulazi, treba da bude pošten i ako već sebe izlaže riziku, nema prava da izaziva riziku spasioce u slučaju da se nađe u nevolji. Na kraju, pušači vodite računa gde bacate pikavce i kako gasite cigarete dok je vetar ovog intenziteta, jer najmanji žar može da izazove požar.

U komentarima je administrator grupe dodao da je iz bolnice "Georgios Papanikolaou” u Solunu otpuštena dvadesetšestogodišnja žena koja je povređena u eksploziji boce sa tečnim gasom u iznajmljenom smeštaju.